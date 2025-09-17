Cinco reclusos murieron tras incendio por motín en estación de Policía de Funza

Un incendio en la estación de Policía del municipio de Funza, Cundinamarca, dejó como saldo cinco personas privadas de la libertad fallecidas y al menos siete más en observación médica. El hecho se registró en la noche del lunes, cuando varios internos, al parecer, prendieron fuego a colchones dentro de una celda, lo que provocó la emergencia.



¿Cómo ocurrió el incendio en la estación de Funza?

De acuerdo con la información entregada por el gobernador Jorge Emilio Rey, las llamas se propagaron rápidamente en el centro de detención transitoria. Bomberos de Cundinamarca acudieron de inmediato al lugar, logrando evacuar a tres de los internos que fueron trasladados a hospitales de la zona por complicaciones respiratorias.

Horas más tarde, otros privados de la libertad también fueron remitidos a diferentes centros médicos tras manifestar malestares similares. “En total, son cinco los fallecidos a esta hora. La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras”, señaló Rey en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Cuál es el estado de salud de los heridos?

Según el reporte oficial, siete personas permanecen en observación en hospitales de Cundinamarca, a la espera de su evolución. Las autoridades confirmaron que ninguno de los afectados presenta lesiones por fuego directo.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca Foto: Blu Radio

El gobernador Rey informó que solicitó a la Policía Metropolitana de la Sabana y a la Fiscalía General de la Nación iniciar una investigación para esclarecer las causas del hecho y determinar eventuales responsabilidades. “Hemos dado instrucción a la Policía Metropolitana de la Sabana y solicitado a la Fiscalía dar inicio a la investigación que permita determinar las causas de este trágico hecho”, precisó.