Así fue la llamada que hizo esposo de exreina de belleza a su suegra para confesar crimen: "Mi mamá"

El caso del asesinato de la exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores Gómez, continúa revelando detalles que han causado conmoción. Uno de los momentos más impactantes conocidos hasta ahora es la llamada telefónica que su esposo, Alejandro, realizó a su mamá, suegra de la víctima, para informarle de lo ocurrido.

El crimen se registró el 15 de abril en un apartamento en Polanco y es investigado como feminicidio, especialmente tras la difusión de un video en el que, presuntamente, la madre del hombre, Erika, aparece disparando contra la víctima en múltiples ocasiones.

Pero más allá del hecho violento, el relato de Reyna Gómez Molina ha puesto el foco en lo ocurrido después. Según contó en entrevista, ella no fue notificada de inmediato por las autoridades, sino que se enteró de la muerte de su hija a través de una llamada hecha por su yerno más de un día después.

“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’”, relató la madre, recordando la angustia de ese momento. En medio de la confusión, insistía en obtener claridad, pero la respuesta que recibió terminó por agravar el impacto.



“No, señora, estoy en la fiscalía… es que mi mamá le disparó”, habría dicho Alejandro durante la conversación, dejando en evidencia la gravedad de lo ocurrido y señalando directamente a su propia madre como presunta responsable.



Este es el video del crimen

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

El momento en que se enteró también generó cuestionamientos. De acuerdo con Reyna Gómez, el crimen ocurrió un día antes de la llamada, lo que despertó dudas sobre por qué se tardó tanto en informarle. Ante esto, el hombre habría explicado que estaba concentrado en el cuidado del bebé de ocho meses que tenía con la víctima.

Las preguntas no se detuvieron ahí. La madre de Carolina también intentó esclarecer detalles sobre el arma y el paradero de la presunta agresora. “¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?”, cuestionó, a lo que, según dijo, él respondió: “No sé… no sé nada señora”.

Cámaras del lugar captaron todo. Foto: Redes sociales

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Otro de los puntos que más la inquietó fue imaginar lo sucedido dentro del departamento tras el crimen. “¿La Caro estaba ahí tirada?”, le preguntó directamente, buscando entender si su hija permaneció en el lugar mientras su esposo y el bebé seguían allí.

En medio de la tragedia, Alejandro también habría mostrado preocupación por el futuro del menor. “Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar”, contó Reyna, señalando que incluso grabó videos explicando cómo cuidarlo durante su ausencia.

Finalmente, la familia recordó que la pareja había dejado claro un acuerdo sobre la custodia del niño en caso de una tragedia: ninguna de las abuelas asumiría su cuidado. Una decisión que ahora buscan hacer respetar mientras avanza la investigación.