Video revelaría el momento en que suegra le quitó la vida a exreina de belleza

Un nuevo giro sacude el caso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez en México. En las últimas horas, la difusión de un video que captaría el momento exacto del crimen se ha popularizado en redes sociales.

La grabación, dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, mostraría a la presunta agresora, identificada como Erika María N., suegra de la víctima, dentro del departamento donde ocurrieron los hechos. Según las imágenes, ambas mujeres sostenían una conversación antes de que, de manera repentina, se produjeran múltiples disparos.

El crimen ocurrió en un inmueble ubicado en el sector de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, un hecho que ha generado conmoción entre vecinos y allegados. Fue el esposo de la víctima, Alejandro N., quien reportó el homicidio un día después. En su declaración ante la Policía de Investigación, aseguró que su madre sería la responsable del ataque con un arma calibre 9 milímetros.

Uno de los aspectos que más ha impactado a la opinión pública son los audios del momento posterior al ataque. Tras escuchar los disparos, el hombre ingresó al lugar y encontró a Flores Gómez sin vida. En medio de la confrontación, su madre habría respondido: “No hice nada, me hizo enojar”, y posteriormente añadió una frase que ha generado controversia: “Tú eras mío y ella te robó”.



Este es el video:

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

Sin embargo, la versión del esposo no ha estado exenta de cuestionamientos. La Fiscalía General de Justicia ha señalado inconsistencias en su testimonio, por lo que no descarta su posible vinculación con los hechos. La investigación continúa abierta bajo el delito de homicidio doloso, una clasificación que también ha sido objeto de críticas, pues algunos sectores consideran que el caso debería tratarse como feminicidio.

De acuerdo con el informe forense, la víctima recibió al menos doce impactos de bala, seis en la cabeza y seis en el tórax, lo que evidenciaría la gravedad del ataque. Mientras tanto, familiares y amigos han convocado movilizaciones para exigir justicia y claridad en el proceso.

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Desde el ámbito político, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda manifestó su rechazo frente al crimen y pidió que no quede en la impunidad. Por su parte, la fiscal María Elena Andrade Ramírez confirmó que existe coordinación con autoridades de Ciudad de México para avanzar en el caso.

Flores Gómez, recordada por haber sido coronada Miss Teen Universe de Baja California en 2017, hoy es el centro de un caso que ha generado conmoción nacional y que continúa bajo investigación.