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Blu Radio  / Mundo  / El macabro hallazgo en celular de reconocido rapero acusado del asesinato de menor de 14 años

El macabro hallazgo en celular de reconocido rapero acusado del asesinato de menor de 14 años

El artista se declaró no culpable del homicidio de la menor, encontrada muerta en el vehículo del rapero.

Identifican el cuerpo encontrado en Tesla de famoso rapero
La madre de la menor habló
Foto: redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

El cantante de R&B estadounidense D4vd, sospechoso de haber asesinado a una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue encontrado en su automóvil, tenía contenido de pornografía infantil en su teléfono, reveló el jueves la fiscalía de Los Ángeles.

Vea también:

  1. D4vd-AFP.jpg
    Rapero D4vd
    Foto: AFP
    Mundo

    Capturan al rapero D4vd meses después de hallar sin vida en su Tesla a una menor de 13 años

El artista de 21 años, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, podría enfrentar hasta la pena de muerte por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años.

La fiscalía acusa al cantante de matar y descuartizar a Rivas y guardar sus restos en bolsas que dejó pudriéndose en el maletero de su Tesla. El vehículo fue encontrado abandonado en las colinas de Hollywood.

D4vd fue detenido la semana pasada tras siete meses de investigación. El intérprete se declaró no culpable y compareció el jueves ante un tribunal de Los Ángeles, vestido con el uniforme naranja de preso.

D4vd se presentaría en el FEP en 2026
D4vd se presentaría en el FEP en 2026.
Foto: Ig @d4vddd

Durante esta audiencia preliminar, la fiscal Beth Silverman aseguró que el registro al iPhone del artista reveló "una cantidad significativa de pornografía infantil".

No precisó si dicho contenido se refería a fotos o videos de la víctima. A la salida de la audiencia, la defensa de D4vd declinó emitir comentarios.

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El cadáver de Celeste Rivas fue hallado en descomposición y descuartizado el pasado 8 de septiembre.

Según la acusación, D4vd habría matado a la joven porque ella amenazaba con revelar sus relaciones sexuales, lo que podía arruinar su carrera musical. Este macabro crimen ha generado revuelo en Estados Unidos, en particular porque la obra de D4vd parecía hacerle eco.

Hallaron un cuerpo en el Tesla de reconocido rapero
Hallaron un cuerpo en el Tesla de reconocido rapero.
Foto: Captura de redes sociales

El cantante de R&B se hizo famoso en 2022, cuando su tema "Romantic Homicide" tuvo un gran éxito en TikTok.

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El miércoles se hicieron públicos los resultados de la autopsia de la adolescente.

Los servicios forenses de Los Ángeles concluyeron que se trató de un homicidio causado por "múltiples heridas penetrantes". No se especificó la causa de las lesiones.

La familia de la joven "está absolutamente devastada por las conclusiones contenidas en el informe del médico forense sobre la horrible y atroz muerte de su querida hija", manifestaron en un comunicado, en el que pidieron a la prensa que "respete su intimidad".

El cantante permanece detenido.

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