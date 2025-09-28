Murió exreina de belleza de 26 años que participó en Miss Universo: esto se sabe

La comunidad de los certámenes de belleza está de luto por la muerte de Tyra Spaulding, modelo y exconcursante de Miss Universe Jamaica 2023, quien fue hallada sin vida en su residencia de Kingston. La joven tenía tan solo 26 años.

Las autoridades de Jamaica informaron el pasado jueves que el cuerpo de Spaulding fue encontrado en horas de la noche del martes 23 de septiembre de 2025 en circunstancias que aún se investigan. Según la Policía local, los indicios iniciales apuntan a que podría tratarse de un hecho violento, aunque no se han revelado detalles adicionales mientras avanza la investigación forense.

La organización Miss Universe Jamaica confirmó la noticia y expresó su pesar en redes sociales: “Nuestros corazones están pesados mientras lloramos la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Era un alma radiante y un ser humano increíble. Su luz, gracia, belleza y espíritu amable tocaron cada vida que encontró, dejando recuerdos que nunca desaparecerán”.

El fallecimiento de Spaulding ha causado conmoción en Jamaica y en la comunidad internacional de concursos de belleza.



Último mensaje de la exreina de belleza

Cinco días antes de su muerte, la modelo publicó un video en el que reveló estar atravesando una profunda crisis personal: “Estoy luchando por mi vida en estos momentos, en una batalla contra mí misma; siento que necesito salir y hacer algo porque mi mente está intentando matarme”, confesó en el mensaje.

