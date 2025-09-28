En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Pacto Histórico
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Murió exreina de belleza de 26 años que participó en Miss Universo: esto se sabe

Murió exreina de belleza de 26 años que participó en Miss Universo: esto se sabe

Cinco días antes de su muerte, la modelo publicó un video en el que reveló estar atravesando una profunda crisis personal.

Tyra Spaulding
Tyra Spaulding
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

La comunidad de los certámenes de belleza está de luto por la muerte de Tyra Spaulding, modelo y exconcursante de Miss Universe Jamaica 2023, quien fue hallada sin vida en su residencia de Kingston. La joven tenía tan solo 26 años.

Las autoridades de Jamaica informaron el pasado jueves que el cuerpo de Spaulding fue encontrado en horas de la noche del martes 23 de septiembre de 2025 en circunstancias que aún se investigan. Según la Policía local, los indicios iniciales apuntan a que podría tratarse de un hecho violento, aunque no se han revelado detalles adicionales mientras avanza la investigación forense.

Vea también

  1. Laken Snelling
    Laken Snelling
    Foto: redes sociales
    Mundo

    Indignación por reina de belleza de 21 años que escondió el cuerpo de su bebé recién nacido

La organización Miss Universe Jamaica confirmó la noticia y expresó su pesar en redes sociales: “Nuestros corazones están pesados mientras lloramos la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Era un alma radiante y un ser humano increíble. Su luz, gracia, belleza y espíritu amable tocaron cada vida que encontró, dejando recuerdos que nunca desaparecerán”.

El fallecimiento de Spaulding ha causado conmoción en Jamaica y en la comunidad internacional de concursos de belleza.

Último mensaje de la exreina de belleza

Cinco días antes de su muerte, la modelo publicó un video en el que reveló estar atravesando una profunda crisis personal: “Estoy luchando por mi vida en estos momentos, en una batalla contra mí misma; siento que necesito salir y hacer algo porque mi mente está intentando matarme”, confesó en el mensaje.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Miss Universo

Publicidad

Publicidad

Publicidad