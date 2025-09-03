Indignación por reina de belleza de 21 años que escondió el cuerpo de su bebé recién nacido

Fuerte conmoción generó en Estados Unidos el caso de Laken Snelling, una joven de 21 años, estudiante universitaria y reina de belleza local, que fue detenida tras el hallazgo del cuerpo de su bebé recién nacido dentro del armario de su habitación, en Lexington, Kentucky.

De acuerdo con las autoridades, la detención se produjo el 30 de agosto, luego de que una llamada al 911 alertara sobre un recién nacido que “no respondía” dentro de una vivienda de la zona. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron la muerte del menor.

Tras ser interrogada, Snelling confesó que había dado a luz y luego ocultó lo ocurrido. Según el reporte policial, la joven limpió cualquier rastro del nacimiento y colocó dentro de una bolsa de basura los artículos de aseo utilizados, junto con el cuerpo del bebé, que estaba envuelto en una toalla.



Quién es Laken Snelling

Snelling cursaba estudios en la Universidad de Kentucky y formó parte durante tres temporadas del equipo de acróbatas, conocidos como las porristas de la institución. “Podemos confirmar que ha sido miembro del equipo de dobles de acción durante las últimas tres temporadas”, señaló la universidad en un comunicado citado por US Magazine.

Laken Snelling Foto: redes sociales

En redes sociales, la joven compartía aspectos de su vida como estudiante y atleta. En enero de 2025 publicó en TikTok que estaba en proceso de recuperación tras una cirugía en la rodilla por la ruptura del ligamento cruzado anterior, lo que interrumpió temporalmente su carrera como animadora.

Además, en su perfil aparecían fotos que mostraban una relación sentimental, aunque nunca reveló públicamente el nombre de su pareja. En junio compartió imágenes bajo las etiquetas “fotografíadeparejas” y “sesióndefotosdeparejas”. Comentarios de conocidos sugerían que se trataba de un joven identificado como Connor Jordan, aunque esa información no ha sido confirmada.

La joven también participó en concursos de belleza, como la Feria del Condado de Jefferson en 2023, donde se presentó como candidata.

Por ahora, Snelling enfrenta acusaciones de abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un bebé. Permanece recluida en el Fayette County Detention Center, mientras la Oficina Forense del Condado de Fayette determina la causa de la muerte del recién nacido.