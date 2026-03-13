“No hay una sola izquierda”: Clara López confirma fórmula con María Consuelo del Río

La candidata presidencial Clara López Obregón confirmó que mantiene firme su aspiración a la Presidencia y que competirá en la primera vuelta electoral con una fórmula vicepresidencial completamente femenina junto a la jurista María Consuelo del Río Mantilla.

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, la dirigente política aseguró que su campaña busca representar una visión moderada de la izquierda y convocar a los sectores ciudadanos que no se sienten identificados con los extremos del espectro político.

López recordó que formalizó su candidatura el pasado 31 de enero, día en que también inscribió oficialmente a su compañera de fórmula. “Fui la primera persona que se inscribió cuando se abrió el periodo de inscripciones y sigo firme: voy a la primera vuelta”, afirmó.



Una fórmula femenina

La candidata destacó el perfil de su fórmula vicepresidencial, a quien describió como una jurista con una trayectoria destacada en la defensa de los derechos humanos. Según explicó, Del Río Mantilla ha dedicado buena parte de su vida profesional al activismo jurídico y social.

“Es una jurista de muchos quilates, defensora como nadie de los derechos humanos a lo largo de toda una vida”, señaló López. También recordó que fue una de las fundadoras de la Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y actualmente lidera iniciativas desde la organización IMPAL – Iniciativa de Mujeres por la Paz y la Igualdad, enfocadas en la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.



Para López, la decisión de conformar una fórmula presidencial integrada únicamente por mujeres envía un mensaje político en un momento en el que las agendas de igualdad y derechos siguen ganando protagonismo en la discusión pública.

Sobre su estrategia electoral, la candidata señaló que su campaña busca convocar a los votantes que no están alineados con los polos ideológicos más marcados. Según explicó, su objetivo es representar un cambio político con estabilidad.

“Queremos recoger a todo ese electorado no alineado, la gente que no está francamente en la política, pero que tiene un pensamiento moderado, favorable al cambio y a la justicia social”, explicó.

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López reconoció que, aunque su nombre no aparece en todas las encuestas, en algunos sondeos recientes ha logrado ubicarse dentro del grupo de candidatos con mayor intención de voto. Mencionó que en mediciones recientes ha figurado alrededor del sexto lugar, lo que considera un punto de partida para una campaña que apenas comienza.

“No hay una sola izquierda”

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la defensa de una visión plural dentro de la izquierda colombiana. La candidata marcó distancia frente a la idea de que exista una única corriente política dentro de ese sector.

“Yo no soy amiga del unanimismo. No hay una sola izquierda, hay varias izquierdas”, aseguró.

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Aunque reiteró su respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro y a su agenda de reformas, López sostuvo que su propuesta busca ampliar el diálogo político y abrir espacios a sectores que no se sienten representados dentro de las actuales alianzas.

En ese contexto también se refirió a la candidatura del senador Iván Cepeda Castro, a quien ubicó dentro de una línea de continuidad directa con el actual gobierno. López planteó que su aspiración pretende construir una izquierda “más flexible y dialogante”, capaz de garantizar gobernabilidad a partir del respeto tanto de mayorías como de minorías.

“Voy a hacer sentir mi voz en esta campaña presidencial”, concluyó la candidata, quien anunció que iniciará un recorrido por el país para presentar sus propuestas de cara a la primera vuelta.