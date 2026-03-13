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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “No hay una sola izquierda”: Clara López confirma fórmula con María Consuelo del Río

“No hay una sola izquierda”: Clara López confirma fórmula con María Consuelo del Río

Clara López ratifica su candidatura presidencial y confirma fórmula con María Consuelo del Río. Propone una izquierda más amplia y moderada que dialogue con todos los sectores.

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