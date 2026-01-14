Lanzarán SUV eléctrica, con 810 km de autonomía y que competirá con Tesla, Mercedes y más

La marca sueca de carros premium Volvo confirmó el lanzamiento del Volvo EX60, un modelo totalmente eléctrico que se ubicará en el segmento de alto rendimiento en autonomía, con una cifra preliminar de hasta 810 kilómetros por carga, medida bajo el ciclo de homologación WLTP.

La marca dio a conocer que este SUV fue concebido para trayectos de larga distancia y uso cotidiano, en un contexto donde la autonomía y los tiempos de carga siguen siendo determinantes para los compradores de autos eléctricos.

El EX60 se convertirá, según la compañía, en el automóvil eléctrico con mayor alcance desarrollado por Volvo hasta ahora y se enfrentará directamente a SUVs premium ya posicionadas como el Tesla Model Y, el Porsche Macan eléctrico, Mercedes-Benz GLC Eléctrico y BMW iX3.

Tesla Model Y ha sido el carro más vendido en todo el mundo por 2 años consecutivos Foto: AFP

Autonomía y carga rápida del Volvo EX60

Uno de los puntos centrales es la capacidad de autonomía del EX60 en su versión de tracción total, una configuración que tradicionalmente penaliza el consumo energético.



Aun así, Volvo asegura que el SUV puede recorrer hasta 810 kilómetros con una sola carga, superando a otros modelos eléctricos recientemente presentados en el mismo segmento.

A esto se suma un sistema de carga rápida que permitirá recuperar hasta 340 kilómetros de autonomía en solo diez minutos, siempre que se utilice un cargador de 400 kW.

De acuerdo con la compañía, esta mejora busca reducir los tiempos de detención durante viajes largos y acercar la experiencia de recarga a la de un repostaje convencional.

Volvo EX60 Foto: Volvo

Nueva plataforma eléctrica SPA3

El EX60 será el primer modelo de Volvo construido sobre la arquitectura SPA3, la plataforma eléctrica más avanzada desarrollada por la marc, y que optimiza la eficiencia de los principales sistemas del vehículo y permite una mejor gestión energética, según explicó el fabricante.

Volvo detalló que la batería está integrada directamente en la estructura del vehículo mediante tecnología de celda a carrocería, lo que reduce peso y mejora el aprovechamiento del espacio.

Además, los motores eléctricos fueron desarrollados internamente, con el objetivo de disminuir pérdidas energéticas.

El SUV también será el primer Volvo fabricado mediante un proceso de megafundición, una técnica industrial que reemplaza cientos de componentes por una sola pieza de fundición de alta precisión, solución que permite reducir el peso total del vehículo y mejorar la autonomía, de acuerdo con la información oficial.

Volvo, propiedad de la compañía china Geely, está camino a vender únicamente carros electrificados Foto: AFP

Sistema eléctrico de 800 voltios y gestión inteligente de la batería

El EX60 incorpora un sistema eléctrico de 800 voltios, que permite velocidades de carga más altas y una mejor distribución de la energía hacia la batería.

Volvo señaló que el uso de materiales más ligeros y la reducción del calor generado durante la carga contribuyen a disminuir los tiempos de recarga.

Adicionalmente, el modelo contará con algoritmos desarrollados por Breathe Battery Technologies, empresa que hace parte de la cartera de Volvo Cars.

Estos sistemas ajustan de manera constante el consumo de la batería para mantenerla dentro de su rango óptimo de funcionamiento, independientemente de las condiciones climáticas.

Anders Bell, director de tecnología de Volvo Cars, afirmó que el EX60 fue diseñado para atender las principales inquietudes de los clientes frente a los vehículos eléctricos.

Según explicó, la combinación de autonomía extendida y carga rápida busca eliminar la denominada “ansiedad por la autonomía” y facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica.



Fecha de presentación

Volvo confirmó que el EX60 será presentado oficialmente el 21 de enero de 2026, en un evento que será transmitido en directo por la compañía. Además, todos los clientes del modelo contarán con una garantía de 10 años para la batería, según lo anunciado por el fabricante.