Hurto a bicicletas en Bogotá disminuyó el 19 % en el 2025

En medio de la jornada sin día y sin carro en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que a comparación del 2024 se registró una reducción en el hurto de bicicletas en un 19 % pero se presentaron poco más de 5.000 casos de robo a estos medios de transporte. Sin embargo, el mandatario local dice que a comparación de enero del 2025 con enero del 2026 la reducción es del 50% en casos de robo.

“Hemos logrado en el último año particularmente en lo que llevamos de 2026 en primera instancia en el 2025 se logró una reducción de 19 % en hurtos de bicicletas es una cifra significativa tenemos que seguir avanzando obviamente todavía ocurrieron más de 5.000 hurtos y eso es grave pero la tendencia es positiva y tenemos que mantener ese esfuerzo y esa tendencia.”

Así las cosas, tanto la Alcaldía de Bogotá como la policía metropolitana han recuperado más de 50 bicicletas hurtadas en el 2026 y precisamente el mandatario devolvió en la mañana de este jueves 5 de febrero 16 patinetas y bicicletas hurtadas en el 2025.

En lo corrido del 2026 se han realizado 28 capturas por el delito de hurto a bicicletas y 85 por receptacion. Sin embargo; el alcalde Galán nuevamente hace un llamado a las instituciones judiciales para evitar dejar en libertad a criminales que se vuelen reincidentes en casos de hurto en Bogotá.