Tensión EEUU-Venezuela
Familia San Andrés
Tiroteo Minneapolis
Secuestro de militares

Bicitaxis

Bicitaxis

  • Paro de taxistas en Bogotá
    Paro de taxistas en Bogotá
    Foto: Blu Radio
    Bogotá

    Paro de taxistas: Ley 136 desata polémica entre transportadores; “es lesiva para todo el gremio”

    Un representante del gremio de taxistas aseguró que no buscan regalos, sino que se cumpla la norma.

  • Bicitaxistas vandalizan buses del SITP en medio de protestas cerca al Portal Américas
    Bus del SITP vandalizado en Bosa por protestas de bicitaxistas.
    Blu Radio
    Bogotá

    Bicitaxistas vandalizan buses del SITP en medio de protestas cerca al Portal Américas

    La protesta que bloqueó por varias horas la Avenida Ciudad de Cali se tornó violenta e incluso ya hay presencia del UNDMO.

  • Niña de 11 años murió tras caer de un bicitaxi en Soacha: el video es impactante
    Niña de 11 años murió tras caer de un bicitaxi en Soacha: el video es impactante
    Foto: redes sociales
    Cundinamarca

    Niña de 11 años perdió la vida tras lanzarse de bicitaxi sin frenos en Soacha: denuncian negligencia

    En un impresionante video que se ha hecho viral en redes sociales, se puede observar como una menor de edad pierde la vida tras lanzarse de un bicitaxi en movimiento en Soacha.

  • Taxi - referencia
    Taxi - referencia
    Foto: Bogotá Tránsito
    Bogotá

    Taxista arrolló un bicitaxi en el que iba un menor de edad en el suroccidente de Bogotá

    Testigos denuncian que la Policía de Tránsito de Bogotá demoró en llegar al lugar hasta una hora después del siniestro,

  • Bloqueos de bicitaxistas en Bogotá
    Bloqueos de bicitaxistas en Bogotá
    Foto: Bogotá Tránsito
    Bogotá

    Bloqueo de bicitaxistas en zona del río Bogotá colapsan movilidad por la calle 13

    El bloqueo en este punto de Bogotá se presenta a la altura de la carrera 138A, sentido occidente-oriente.

  • enfrentamientos en bogotá.JPG
    Enfrentamientos en el sur de Bogotá.
    Foto: captura de pantalla Noticias Caracol.
    Bogotá

    Joven de 19 años perdió un ojo en medio de disturbios en el sur de Bogotá

    El hecho se registró el pasado viernes 22 de septiembre en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy ubicada en el sur de Bogotá.

  • Vándalos atacaron a piedra y dañaron carro de bomberos en el sur Bogotá.jpg
    Vándalos atacaron a piedra y dañaron carro de bomberos en el sur Bogotá
    Foto: video suministrado
    Bogotá

    Video: vándalos atacaron a piedra y dañaron carro de bomberos en el sur Bogotá

    El hecho ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con avenida de Las Américas, en medio de protestas de bicitaxistas.

  • Protestas en Patio Bonito, sur de Bogotá: hay desvíos por bloqueos
    Foto tomada de Twitter.
    Bogotá

    Protestas en Patio Bonito, sur de Bogotá: ya hay paso por la Av. Ciudad de Cali

    Se registraron protestas de bicitaxistas en el sector del Tintal. Permaneció bloqueada la Av. Ciudad de Cali con calle 42 sur.

  • 299515_Foto: Protestas de bicitaxis en Suba/Blu Radio
    Foto: Protestas de bicitaxis en Suba/Blu Radio
    Bogotá

    Video: así cayó banda de extorsionistas en Bogotá; sus víctimas eran bicitaxistas

    La Policía capturó a los miembros de la banda ‘Los del Portal’, que cobraban $3.000 diarios a sus víctimas para dejarlos trabajar.

  • bicitaxista muerto.jpeg
    Bicitaxista muerto en Bogotá.
    Foto: suministrada.
    Bogotá

    Bicitaxista murió tras chocarse contra un poste en el sur de Bogotá: iba a toda velocidad

    De acuerdo con testigos en la zona, el hombre de nacionalidad extranjera y que trabajaba como bicitaxista iba con exceso de velocidad por las cuadras del barrio.

