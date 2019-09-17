Blu Radio Bicitaxis
Bicitaxis
-
Paro de taxistas: Ley 136 desata polémica entre transportadores; “es lesiva para todo el gremio”
Un representante del gremio de taxistas aseguró que no buscan regalos, sino que se cumpla la norma.
-
Bicitaxistas vandalizan buses del SITP en medio de protestas cerca al Portal Américas
La protesta que bloqueó por varias horas la Avenida Ciudad de Cali se tornó violenta e incluso ya hay presencia del UNDMO.
-
Niña de 11 años perdió la vida tras lanzarse de bicitaxi sin frenos en Soacha: denuncian negligencia
En un impresionante video que se ha hecho viral en redes sociales, se puede observar como una menor de edad pierde la vida tras lanzarse de un bicitaxi en movimiento en Soacha.
-
Taxista arrolló un bicitaxi en el que iba un menor de edad en el suroccidente de Bogotá
Testigos denuncian que la Policía de Tránsito de Bogotá demoró en llegar al lugar hasta una hora después del siniestro,
-
Bloqueo de bicitaxistas en zona del río Bogotá colapsan movilidad por la calle 13
El bloqueo en este punto de Bogotá se presenta a la altura de la carrera 138A, sentido occidente-oriente.
-
Joven de 19 años perdió un ojo en medio de disturbios en el sur de Bogotá
El hecho se registró el pasado viernes 22 de septiembre en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy ubicada en el sur de Bogotá.
-
Video: vándalos atacaron a piedra y dañaron carro de bomberos en el sur Bogotá
El hecho ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con avenida de Las Américas, en medio de protestas de bicitaxistas.
-
Protestas en Patio Bonito, sur de Bogotá: ya hay paso por la Av. Ciudad de Cali
Se registraron protestas de bicitaxistas en el sector del Tintal. Permaneció bloqueada la Av. Ciudad de Cali con calle 42 sur.
-
Video: así cayó banda de extorsionistas en Bogotá; sus víctimas eran bicitaxistas
La Policía capturó a los miembros de la banda ‘Los del Portal’, que cobraban $3.000 diarios a sus víctimas para dejarlos trabajar.
-
Bicitaxista murió tras chocarse contra un poste en el sur de Bogotá: iba a toda velocidad
De acuerdo con testigos en la zona, el hombre de nacionalidad extranjera y que trabajaba como bicitaxista iba con exceso de velocidad por las cuadras del barrio.