Taxista arrolló un bicitaxi en el que iba un menor de edad en el suroccidente de Bogotá

En horas recientes, la avenida Las Américas, a la altura de la avenida Boyacá, suroccidente de Bogotá, se convirtió en escenario de un accidente de tránsito que dejó a un bicitaxi destrozado y a un menor de edad con un fuerte golpe.

Según relatos de testigos recogidos por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el incidente ocurrió cuando un taxista, aparentemente desatento, arrolló el bicitaxi que se encontraba estacionado a un costado de la vía debido a una avería mecánica.

Dentro del bicitaxi se encontraba un menor de edad que recibió un fuerte golpe, pero tras ser evaluado por paramédicos en el lugar, se determinó que no presentaba lesiones significativas.

El aviso a la Policía de Tránsito de la capital se realizó de inmediato, sin embargo, la respuesta de las autoridades dejó que desear, pues los uniformados llegaron al lugar del accidente una hora después de la llamada de emergencia.

La demora generó una significativa congestión vehicular en el sector, ya que los vehículos involucrados no podían ser movidos hasta la llegada de las autoridades.

Armando Garzón, conductor del bicitaxi, expresó su indignación a Blu Radio: "Me quedé varado, entonces llamé a un compañero para que viniera y me desvarara, y ya habíamos desvarado el carro cuando pasa un señor en taxi y no se da cuenta, el otro carro tiene exploradoras, las luces prendidas dando la señal para que los carros no vayan rápido a un aviso ni nada, y el señor de una paso y ¡pum! se llevó el otro carro por encima y nos lo encaramó por encima, casi nos mata".

Garzón también señaló que, a pesar de la clara señalización del bicitaxi averiado, el taxista no pudo evitar el choque. Según el conductor del bicitaxi, el vehículo no estaba mal estacionado ni tampoco presentaba señales de peligro que no pudieran ser advertidas.

Por otro lado, los daños materiales del bicitaxi ascienden a los 500.000 pesos, mientras que el taxi, según los involucrados, no sufrió mayores afectaciones.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: