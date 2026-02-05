Autoridades inician verificación de precios en estaciones de combustible en Cali

En Cali, algunas estaciones de servicio aún no habrían ajustado los precios del combustible, pese a la orden nacional que establece las nuevas tarifas.

Así lo advirtieron las autoridades locales, quienes anunciaron el inicio de recorridos de inspección en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la medida tras varias denuncias que han recibido por parte de la comunidad.

"Hemos recibido unas quejas principalmente en el oriente de la ciudad porque no se observa la disminución al precio acordado, nos han hecho quejas de manera formal, hay unos focos determinados de donde están las estaciones de servicio ", dijo Jorge Moreno, Subsecretario de IVC de la secretaría de seguridad.

Según indicaron los entes de control, la falta de actualización en los precios podría generar confusión entre los usuarios y afectar la transparencia en la comercialización del combustible.



Por esta razón, se intensificarán las visitas a estaciones de servicio con el fin de constatar que los valores cobrados correspondan a los establecidos por el Gobierno Nacional.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de la normativa podría acarrear sanciones para los establecimientos que no acaten la regulación vigente.

Asimismo, hicieron un llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier irregularidad detectada durante la compra de combustible, contribuyendo así al control y vigilancia del sector en la capital del Valle del Cauca.

