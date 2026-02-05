Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, jueves 5 de febrero de 2026

El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha posicionado como una opción confiable para miles de apostadores que revisan a diario sus resultados.



Número ganador del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 5 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 4 de febrero 2026 4195 - 6 Sinuano Día 3 de febrero 2026 9230 - 0 Sinuano Día 2 de febrero 2026 7063 - 6 Sinuano Día 1 de febrero 2026 0905 - 5 Sinuano Día 31 enero 2026 0297 - 9 Sinuano Día 30 enero 2026 3548 - 6 Sinuano Día 29 enero 2026 8047 - 6 Sinuano Día 27 enero 2026 2035-5 Sinuano Día 26 enero 2026 0985-4 Sinuano Día 25 enero 2026 4674 - 0

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y sus resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m. La puntualidad en el horario y la difusión oportuna han fortalecido la confianza de los jugadores en este tradicional chance del Caribe colombiano.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este juego ofrece diferentes formas de participar, adaptadas a distintos presupuestos y estilos:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad convierte al Sinuano Día en una alternativa versátil tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y explica su amplia popularidad en varias regiones del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con este proceso, el Sinuano Día garantiza pagos seguros y transparentes, reafirmando su posición como uno de los chances más importantes del Caribe colombiano.