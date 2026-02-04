Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

El Sinuano Día se mantiene como uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia constante en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una opción confiable para miles de jugadores que siguen a diario sus resultados.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 3 de febrero 2026 9230 - 0 Sinuano Día 2 de febrero 2026 7063 - 6 Sinuano Día 1 de febrero 2026 0905 - 5 Sinuano Día 31 enero 2026 0297 - 9 Sinuano Día 30 enero 2026 3548 - 6 Sinuano Día 29 enero 2026 8047 - 6 Sinuano Día 27 enero 2026 2035-5 Sinuano Día 26 enero 2026 0985-4 Sinuano Día 25 enero 2026 4674 - 0 Sinuano Día 24 enero 2026 8584 - 3 Sinuano Día 23 enero 2026 5385 - 8

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m. La puntualidad en el horario y la difusión oportuna de los resultados han fortalecido la confianza de los apostadores, convirtiéndolo en uno de los chances más seguidos del Caribe colombiano.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad convierte al Sinuano Día en un chance versátil y atractivo para todo tipo de público.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Las apuestas del Sinuano Día pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con diferentes presupuestos y explica su amplia popularidad en varias regiones del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con este proceso, el Sinuano Día garantiza un pago seguro, transparente y conforme a la normativa vigente, reafirmando su reconocimiento como uno de los chances más importantes del Caribe colombiano.