Habla familia de colombiana que cayó en red de trata en Argentina: "Pensé que iba a triunfar"

Una joven colombiana, oriunda de Villavicencio, Meta, fue rescatada tras caer en una compleja red de trata de personas en Buenos Aires, Argentina.

La víctima fue engañada con la promesa de cumplir su "sueño deportivo", luego de ser contactada por una mujer de nacionalidad argentina que se hizo pasar como una cazatalentos de deporte. La reclutadora convenció a la madre de la menor de que su hija había sido fichada por el Arsenal, equipo de fútbol profesional.

Según dijo la madre de la menor, la mujer le preguntó: "¿Está preparada psicológicamente para separarse de su hija? Le dije, pues preparada como tal no, pero si tenemos que hacer un sacrificio y un desafío lo hacemos”.

Para asegurar esta oportunidad, la familia fue convencida de consignar una suma de 4.000 dólares, con la promesa de que la joven recibiría educación y el kit deportivo oficial. "Hice todo lo que la señora nos dijo, entusiasmada porque pensé que mi niña iba a triunfar con el sueño que siempre anhelo”, recordó.



Aproximadamente a las dos semanas de la llegada de la menor, la tratante exigió una segunda consignación de otros 4.000 dólares. En esta ocasión, la mujer argumentó que por ley, los padres debían viajar para firmar el contrato de fichaje.

Además de los continuos incumplimientos en los supuestos trámites deportivos, la joven fue sometida a abuso psicológico y explotación laboral, al ser obligada a realizar tareas domésticas. Las autoridades confirmaron que la mujer responsable del engaño ya enfrentaba denuncias previas en Colombia, específicamente en San José del Guaviare y el Guaviare, por emplear este mismo método para captar víctimas.

La liberación de la joven, quien estuvo sometida a esta situación durante cuatro meses, fue posible gracias a que logró utilizar el botón de pánico de LibertApp, una aplicación diseñada por Migración Colombia para facilitar el reporte y rescate de víctimas de trata de personas.

Esta activación generó una alerta inmediata y desencadenó una comunicación con un oficial de la Policía Judicial de Migración Colombia durante cinco días. La entidad coordinó un operativo de cooperación internacional con el Ministerio de Seguridad Nacional y la Gendarmería Nacional de Argentina, logrando la localización de la víctima, su exitoso rescate y la captura de la mujer argentina.