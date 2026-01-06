En vivo
Cayó peligroso cabecilla del 'Tren del Llano' buscado por homicidio: tenía tres circulares rojas

Alias ‘El Virolo’, con tres circulares rojas de Interpol, fue retenido cuando llegó a Colombia para negociar el envío de armas a estructuras criminales.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

