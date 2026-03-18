Debuta AUDI E7X, el SUV eléctrico que quiere conquistar todo fuera de China con más de 700 km

El AUDI E7X debuta como uno de los desarrollos más recientes dentro de la ofensiva de carros eléctricos concebidos en China, en un momento en el que las marcas buscan ampliar su presencia fuera de ese mercado con modelos de gran autonomía.

Aunque su lanzamiento oficial será en el Beijing Auto Show, ya se conocen detalles técnicos que permiten dimensionar el enfoque de este SUV dentro de la nueva línea “AUDI”, desarrollada junto a SAIC Motor.

El AUDI E7X será lanzado oficialmente en el Salón del Automóvil Auto China 2026 en Pekín, del 24 de abril al 3 de mayo de 2026, y se lanzará al mercado en la primera mitad de 2026.

AUDI E7X Foto.AUDI

¿Por qué su autonomía es uno de los puntos clave?

Uno de los datos centrales del modelo está en su batería y rango:



Batería de 109 kWh

Autonomía de hasta 751 km

Arquitectura eléctrica de 900V

Estas cifras lo ubican dentro del grupo de SUV eléctricos con mayor rango anunciado, con celdas suministradas por CATL.



¿Qué se sabe de su desempeño?

El E7X tendrá dos configuraciones mecánicas:



Tracción trasera con 402 hp

Tracción total con hasta 670 hp

En la versión más potente, acelera de 0 a 100 km/h en 3,97 segundos y alcanza 230 km/h. También incorpora un sistema de tracción integral y un chasis construido en aluminio.



AUDI E7X Foto: AUDI

¿Qué tecnología incorpora para conducción asistida?

El modelo incluye un paquete de asistencia a la conducción que combina hardware y software:



Sensor LiDAR en el techo

Funciones de conducción asistida en carretera y ciudad (NOA)

Sistema desarrollado con la empresa Momenta

¿Cómo es su tamaño y configuración?

En dimensiones, se ubica dentro de los SUV grandes:



5.049 mm de largo

1.997 mm de ancho

1.710 mm de alto

3.060 mm de distancia entre ejes

Cuenta con cinco plazas y opciones de rines de 21 y 22 pulgadas.

AUDI E7X Foto. AUDI

¿Qué cambia con esta nueva marca “AUDI”?

A diferencia de la Audi tradicional, esta línea utiliza la denominación en mayúsculas y no incorpora el emblema clásico de los cuatro aros. Se trata de una marca creada específicamente para vehículos eléctricos dentro del mercado chino.

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El E7X es su segundo modelo, después del E5 Sportback, y forma parte de una estrategia que busca desarrollar productos eléctricos con tecnología local y proyección hacia otros mercados.

“El AUDI E7X es un SUV sin concesiones. Su presencia imponente, sus proporciones deportivas y su diseño vanguardista se combinan para crear un equilibrio perfecto entre emoción y funcionalidad diaria, dando forma a un SUV que resulta ideal para nuestros clientes”, detalló Fermín Soneira, CEO del Proyecto de Cooperación entre Audi y SAIC.