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Blu Radio  / Motor  / Debuta AUDI E7X, el SUV eléctrico que quiere conquistar todo fuera de China con más de 700 km

Debuta AUDI E7X, el SUV eléctrico que quiere conquistar todo fuera de China con más de 700 km

El AUDI E7X será lanzado oficialmente en el Salón del Automóvil Auto China 2026 en Pekín.

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