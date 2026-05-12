Lanzan SUV eléctrica con 610 km de autonomía, por menos de 60 millones y que va por BYD, Chery y más

El mercado de carros eléctricos en China sumó un nuevo competidor que apunta directamente a marcas como BYD y Chery. Se trata de la nueva MG 4X, una SUV compacta desarrollada por la firma MG bajo el respaldo del grupo SAIC.

Las primeras unidades del modelo ya comenzaron a llegar a concesionarios chinos y uno de los aspectos que más llamó la atención fue su precio de lanzamiento. Según datos divulgados por la marca en China, la SUV tendrá un valor inicial de 99.800 yuanes, equivalentes a menos de 60 millones de pesos colombianos al cambio actual, aunque su salida a otros mercados como el colombiano no está confirmada.

El vehículo también busca posicionarse dentro del creciente segmento de SUV eléctricas compactas, donde actualmente ganan protagonismo modelos como la BYD Yuan Plus.

MG 4X Foto: MG

Características de la MG 4X

La MG 4X mide 4,5 metros de largo y se ubica dentro del segmento de SUV compactas eléctricas.



En diseño, el vehículo adopta una parrilla frontal cerrada, una barra luminosa que conecta las luces delanteras y líneas enfocadas en aerodinámica y apariencia deportiva.

En la parte trasera incorpora luces continuas tipo “through-type”, además de un pequeño spoiler integrado.

La SUV llegará con motores eléctricos que desarrollan entre 168 y 201 caballos de potencia, dependiendo de la configuración elegida.

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Las primeras unidades exhibidas en concesionarios chinos mostraron una dotación tecnológica orientada al segmento de vehículos eléctricos de nueva generación.

MG 4X Foto: MG

Entre los elementos reportados aparecen:



Asientos con calefacción, ventilación y masaje.

Techo panorámico.

Carga inalámbrica para celulares.

Iluminación ambiental.

Pantalla flotante central.

Instrumentación digital.

Sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

El modelo también incorporará funciones NOA de navegación autónoma en autopista y asistente de parqueo automatizado. Parte del sistema de conectividad fue desarrollado junto a OPPO.



¿Qué autonomía tendrá la nueva MG 4X?

Uno de los principales argumentos del nuevo modelo será su autonomía. La versión más equipada contará con una batería LFP de 64,2 kWh, con la que podrá alcanzar hasta 610 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC.

Además, la marca confirmó otra variante equipada con batería semisólida de 53,9 kWh, capaz de ofrecer cerca de 510 kilómetros de rango.

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La tecnología semisólida combina componentes de las baterías tradicionales de electrolito líquido con elementos de futuras baterías sólidas, buscando mejorar estabilidad térmica y seguridad.

Según información revelada por SAIC, este sistema también ayuda a reducir riesgos de incendio en caso de impactos severos o daños estructurales en la batería.

MG 4X Foto: MG

¿Cómo está la competencia en China?

El lanzamiento ocurre en medio del crecimiento acelerado que tienen las marcas chinas de vehículos eléctricos tanto en Asia como en otros mercados internacionales.

MG hace parte de SAIC Motor, grupo que durante abril reportó ventas de 142.487 vehículos electrificados, ubicándose entre las compañías con mayores registros del sector en China.

La marca también anunció recientemente que superó el millón de vehículos vendidos en Europa, convirtiéndose en el primer fabricante chino en alcanzar esa cifra dentro de ese mercado.

Con el MG 4X, la compañía apunta directamente a competir con fabricantes que han ganado fuerza en SUV eléctricas compactas, especialmente BYD y Chery.

El avance de este tipo de vehículos también se refleja en otros mercados. En Colombia, por ejemplo, entre enero y abril de 2026 se matricularon 14.541 carros eléctricos, con un crecimiento del 207 % frente al mismo periodo del año anterior.