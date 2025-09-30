Mazda lanza SUV eléctrica con 600 km de autonomía y a precio muy bajo para competirles a BYD y Tesla

Mazda continúa ampliando su estrategia de electrificación y el más reciente paso se dio en China, donde presentó oficialmente un nuevo modelo que busca posicionarse dentro del mercado de vehículos de nueva energía.

Se trata del EZ-60, una SUV mediana que tendrá distintas configuraciones y que prepara su camino para llegar a mercados internacionales.



Diseño y dimensiones de la Mazda EZ-60

El EZ-60 adopta un diseño que conserva la filosofía estética de Mazda, pero adaptada a las necesidades de los autos eléctricos.

Mazda EZ-60 Foto: Mazda Press

Entre sus características exteriores destacan la parrilla cerrada, un emblema de Mazda iluminado, faros divididos en dos niveles y luces diurnas delgadas.

El conjunto se complementa con manijas de puertas ocultas, espejos laterales electrónicos y canales aerodinámicos integrados tanto en los pilares D como en el parachoques frontal.



En cuanto a proporciones, mide 4.850 mm de largo, 1.935 mm de ancho y 1.620 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.902 mm.

Todas las versiones incorporan rines de 19 pulgadas de serie, mientras que los acabados superiores pueden equipar rines de 21 pulgadas. Habrá siete opciones de color exterior, incluidas dos tonalidades exclusivas para este modelo.



Interior de la EZ-60

La cabina presenta un diseño envolvente y con énfasis en la digitalización. El centro de control está dominado por una pantalla flotante de 26,45 pulgadas con resolución 5K, impulsada por un procesador de 4 nanómetros.

A este conjunto se suma un head-up display de realidad aumentada de 50 pulgadas, con la posibilidad de ampliarlo a un sistema 3D de 100 pulgadas.

El equipamiento incluye un volante de dos radios con base plana, cargador inalámbrico y un sistema de sonido con 23 parlantes compatible con Dolby Atmos.

Los asientos delanteros han sido desarrollados bajo el concepto de “gravedad cero” y cuentan con calefacción, ventilación, masaje y múltiples ajustes eléctricos. En la segunda fila, los respaldos permiten configuración 4/6 para ampliar la capacidad de carga.

Mazda EZ-60 Foto: Mazda Press

Sistemas de asistencia y conectividad

En materia de seguridad activa, el EZ-60 está equipado con cámaras y radares que permiten funciones de asistencia a la conducción de nivel 2.

Entre ellas se incluyen:



Control de crucero adaptativo

Mantenimiento de carril

Asistencia de navegación tanto en ciudad como en autopista

Estacionamiento automático.

La conectividad contempla un paquete de datos básicos de por vida, entretenimiento gratuito durante dos años y control inteligente por voz.

Asistencias de la Mazda EZ-60 Foto: Mazda Press

Motorización de la Mazda EZ-60

El SUV se ofrece con dos alternativas de propulsión. La primera es una versión 100 % eléctrica con un motor trasero de 190 kW y una batería de litio-ferrofosfato de 77,94 kWh, que le otorga una autonomía homologada bajo el ciclo CLTC de 600 kilómetros.

La segunda opción corresponde a una variante híbrida de rango extendido, que combina un generador de 1.5 litros con una batería de 31,73 kWh, esquema que permite recorrer hasta 200 km en modo eléctrico, manteniendo la misma potencia de 190 kW en el motor trasero.



Precios y llegada a Colombia

El modelo se comercializa inicialmente en seis configuraciones, con precios en China que van desde 119.900 yuanes (aproximadamente 16.800 dólares o 65 millones de pesos) hasta 160.900 yuanes (unos 22.600 dólares).

Mazda EZ-60 Foto: Mazda

Estos valores lo sitúan en un rango de precio competitivo dentro de la categoría, frente a rivales directos como los modelos eléctricos de BYD o Tesla.

Changan Mazda informó que este lanzamiento es solo el primero dentro de una línea de nuevos modelos de energía alternativa que llegarán al mercado chino. A partir de 2026, el EZ-60 será exportado a otros países bajo el nombre Mazda CX-6e, pero no se ha confirmado si Colombia estará entre ellos.