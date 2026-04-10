Este SUV vendió casi 10.000 unidades en 30 minutos, por $75 millones y que desafía a Toyota y Ford

El nuevo SUV NX8 de Nissan registró 8.423 pedidos en apenas 30 minutos tras su lanzamiento en China, según informó la compañía, y competirá directamente con modelos en ese país como el Li Auto L6, la serie G de Xpeng, y otros ya posicionados en el mercado internacional como la Toyota Highlander y la Ford Explorer.

El vehículo se posiciona en el segmento de SUV familiares electrificados, uno de los más competitivos del mercado chino, donde se ofrece con un precio inicial cercano a los 149.900 yuanes (unos 20.700 dólares), equivalentes a aproximadamente 75 millones de pesos colombianos, aunque su llegada a Latam no está para nada confirmada.

Nissan NX8 Foto: Nissan Dongfeng

Nissan NX8 es eléctrico y rango extendido

El NX8 fue desarrollado sobre la plataforma Tianyan Architecture 2.0 y se ofrece en dos versiones: completamente eléctrica (BEV) y con extensor de autonomía (EREV), una combinación que busca ampliar su alcance comercial.

En su versión eléctrica, el modelo cuenta con:



Potencias de hasta 250 kW

Baterías de hasta 81 kWh

Autonomía de hasta 650 kilómetros (ciclo CLTC)

Sistema de carga rápida que permite pasar del 10% al 80% en cerca de 12 minutos

Por su parte, la variante con extensor de rango integra un motor a combustión 1.5 turbo junto a un sistema eléctrico, alcanzando hasta 310 kilómetros en modo 100% eléctrico y una autonomía total de hasta 1.450 kilómetros.



Nissan NX8 Foto: Nissan y Dongfeng

Tecnología de conducción y sistemas inteligentes

Uno de los elementos centrales del NX8 es su paquete tecnológico orientado a la conducción asistida. El SUV incorpora un sistema con 29 sensores, incluyendo lidar, que permite funciones avanzadas tanto en ciudad como en carretera.

De acuerdo con Nissan, el modelo cuenta con navegación asistida en piloto automático (NOA) y funciones de estacionamiento automatizado. Estas capacidades están soportadas por un sistema de inteligencia artificial desarrollado junto a la empresa Momenta.



Interior con enfoque digital y experiencia a bordo

En el habitáculo, el NX8 integra múltiples elementos tecnológicos orientados a la conectividad y el confort. Entre ellos se encuentran:



Dos pantallas de 15,6 pulgadas

Cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas

Head-up display con proyección en realidad aumentada

Sistema operativo Nissan OS 2.0

Nissan NX8 Foto: Nissan Dongfeng

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El sistema funciona con un procesador Qualcomm 8295P, diseñado para gestionar funciones de infoentretenimiento y asistentes inteligentes. Además, el vehículo incluye un sistema de sonido de 25 parlantes con una potencia de 2.000 vatios y control por voz en varias zonas del interior.

El NX8 cuenta con una distancia entre ejes de 2.917 mm, lo que lo ubica entre los SUV medianos y grandes. Su diseño está orientado a maximizar el espacio interior y ofrecer configuraciones adaptadas a uso familiar.