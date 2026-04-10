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Blu Radio  / Motor  / Este SUV vendió casi 10.000 unidades en 30 minutos, por $75 millones y que desafía a Toyota y Ford

Este SUV vendió casi 10.000 unidades en 30 minutos, por $75 millones y que desafía a Toyota y Ford

El Nissan NX8 también tiene una versión de rango extendido, que logra 1.450 km de autonomía con una sola tanqueda.

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