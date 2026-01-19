Renault transforma a carro muy querido por colombianos y saca una versión en motocicleta

Renault decidió ampliar el alcance del nuevo Twingo, un modelo con fuerte cariño entre los conductores colombianos, apostando por un enfoque que va más allá del automóvil. Ahora, la marca francesa presentó dos motos eléctricas inspiradas en el diseño y la filosofía del Twingo.

La iniciativa fue revelada durante el Brussels Motor Show 2026, escenario en el que Renault mostró una serie de colaboraciones con empresas europeas especializadas en movilidad eléctrica.

Aunque el programa incluyó distintos dispositivos, como bicicletas, monopatines y scooters acuáticos, la atención se concentró en dos propuestas urbanas: el Twingo Vässla y la Twingo Vega.

Renault Twingo eléctrico Foto: AFP

Cabe recordar que Renault ya había explorado una idea similar en 2024 con el relanzamiento del Renault R4 eléctrico. Con el Twingo, la marca repite la fórmula.



Twingo Vässla

El Twingo Vässla es un scooter eléctrico desarrollado junto a la firma escandinava Vässla, tomando como base el modelo EPA-1. Se trata de una propuesta claramente enfocada en la ciudad, con plataforma plana, llantas de 10 pulgadas y neumáticos de perfil ancho, pensados para trayectos cortos y cotidianos.



Uno de los aspectos más llamativos es su diseño, que adopta colores y elementos gráficos directamente relacionados con el Twingo eléctrico.

El faro delantero replica la firma lumínica del automóvil, creando una conexión visual inmediata entre ambos productos. A nivel técnico, el scooter cuenta con dos baterías que le permiten alcanzar una autonomía cercana a los 120 kilómetros, con una velocidad máxima de 45 km/h, típica de un ciclomotor urbano.

Renault Twingo Vässla Foto: Renault

Twingo Vega

La segunda propuesta, denominada Twingo Vega, se presenta como una moto eléctrica urbana de carácter mucho más experimental. Su diseño es minimalista, dejando a la vista el chasis tubular, el motor eléctrico y la batería, sin carenados ni elementos superfluos.

Esta moto está equipada con un motor eléctrico de 10 kW y una batería de 7 kWh, con lo que promete una autonomía de hasta 140 kilómetros y una velocidad máxima de 110 km/h, cifras que la ubican por encima del scooter en términos de desempeño.

Al igual que el Vässla, adopta el diseño del faro característico del Twingo, reforzando la coherencia estética del proyecto.

A diferencia del scooter, la Vega no parte de un modelo ya existente, lo que hace que su viabilidad comercial a corto plazo sea menos clara.

Renault Twingo Vega Foto: Renault

¿Llegarán al mercado estas motos inspiradas en el Twingo?

Por ahora, Renault no ha confirmado precios ni planes de comercialización para ninguna de las dos propuestas. Sin embargo, el hecho de que el Twingo Vässla se base en un producto real sugiere que podría tener mayores posibilidades de producción.