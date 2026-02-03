En vivo
Ya inició la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Este es el primer encuentro entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

Petro-Embajada.png
Presidente Gustavo Petro en Washington
Foto: Captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

