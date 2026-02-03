Falsos tramitadores cobran hasta $2 millones por trámites de tierras en 25 departamentos: alerta ANT

La Agencia Nacional de Tierras denunció la existencia de falsos tramitadores que, durante 2025, habrían realizado cobros ilegales en al menos 25 departamentos del país, afectando principalmente a comunidades campesinas y rurales en el marco de la implementación de la Reforma Agraria.

Con respecto al balance de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, durante 2025 se identificaron denuncias por presuntas estafas en las que terceros exigían pagos que iban desde los 300.000 pesos hasta los dos millones de pesos, utilizando documentos falsos y suplantando a servidores públicos de la entidad.

Casos de este tipo fueron detectados en departamentos como Caldas, Cundinamarca, Meta, Casanare, Cauca y Tolima.

“Hay gente cobrando entre 300.000 y 2 millones de pesos por hacer trámites ante la Agencia, gente que se hace pasar por funcionarios y por contratistas de la Agencia, sugiriendo convocatorias laborales y desarrollando todo tipo de artimañas para engañarlos a ustedes y para hacer de la reforma agraria un negocio privado”, advirtió César Santoyo Santos, jefe de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras de la ANT.



Según la entidad, una de las modalidades fue la creación de falsos grupos de WhatsApp que simulaban ser oficinas oficiales, desde donde se solicitaban pagos por supuestas inscripciones, envíos de documentos o promesas de adjudicación de predios.

Durante el año anterior, la ANT instauró 13 denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación para frenar este tipo de irregularidades. Además, la entidad informó que ha presentado más de 39 denuncias penales por presuntos hechos de corrupción relacionados con el acceso y la formalización de tierras.

Santoyo insistió en que todos los trámites ante la Agencia Nacional de Tierras son completamente gratuitos y recalcó el derecho de la ciudadanía a verificar la identidad de quienes los atienden.

“No detendremos ninguna de las acciones legales que estamos desarrollando en conjunto con la Dirección General de la Agencia para dejar este tema cerrado de una vez por todas y combatir el flagelo de la corrupción en la reforma agraria”, aseguró.

La ANT reiteró que no está ofreciendo vacantes, y que no realizan procesos de selección por WhatsApp ni por canales no institucionales, y recordó que cualquier proceso oficial del Estado se publica únicamente en portales oficiales.

Finalmente, hizo un llamado a las comunidades rurales a no compartir información personal con terceros y a denunciar cualquier intento de estafa ante las autoridades competentes.