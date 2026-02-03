En vivo
Falsos tramitadores cobran hasta $2 millones por trámites de tierras en 25 departamentos, alerta ANT

La ANT identificó durante 2025 presuntos cobros ilegales a comunidades rurales, donde terceros se hacían pasar por funcionarios de la entidad, usaban documentos falsos y hasta creaban grupos de WhatsApp para exigir dinero por trámites que son gratuitos.

Foto: Agencia Nacional de Tierras
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

