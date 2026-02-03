En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Cotidiano  / ¿Por qué está amaneciendo tan tarde en Colombia, según experto?

¿Por qué está amaneciendo tan tarde en Colombia, según experto?

Muchos colombianos, sobre todo los que más madrugan, se han percatado que está amaneciendo más tarde desde diciembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad