Procuraduría formuló cargos contra la extesorera del municipio de Contratación, Santander

En un nuevo capítulo de presunta corrupción administrativa que sacude al departamento de Santander, la Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra Claudia Patricia Gualteros González, quien se desempeñó como tesorera del municipio de Contratación. La decisión surge tras el hallazgo de irregularidades financieras que comprometen directamente el erario durante la vigencia 2023.

La investigación, liderada por la Procuraduría Provincial de San Gil, se centra en el rastro dejado por cuatro movimientos bancarios sospechosos realizados desde las cuentas oficiales de la administración municipal.

Según el pliego de cargos, Gualteros González habría desviado estos recursos, que estaban bajo su custodia y responsabilidad, para fines estrictamente personales y sin mediar justificación legal o administrativa alguna.

Para el Ministerio Público, estas acciones no solo representan un detrimento patrimonial, sino una vulneración frontal al principio de responsabilidad que rige la función pública en Colombia. El ente de control busca determinar si la exfuncionaria utilizó su posición de confianza para manipular el flujo de caja del municipio en beneficio propio, desatendiendo las necesidades de una población que depende de la transparencia en la ejecución de sus recursos.



“La conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo”, señaló la entidad, lo que sugiere que la investigada habría actuado con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos.

Este proceso disciplinario ahora entra en una etapa donde se evaluarán las pruebas recolectadas. De confirmarse la responsabilidad de Gualteros González, la extesorera podría enfrentarse a severas sanciones, incluyendo la inhabilidad para ejercer cargos públicos, en un esfuerzo por sanear las instituciones territoriales del departamento.

