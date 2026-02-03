Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 3 de febrero de 2026

Publicidad
El Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con un fuerte arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y a la identidad regional, factores que han contribuido a consolidarlo como un sorteo confiable y de amplia aceptación entre los jugadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este martes 3 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite participar de forma continua y sin interrupciones. Los horarios oficiales del sorteo son:
Estos horarios fijos facilitan que los apostadores organicen sus jugadas y consulten oportunamente los resultados del Paisita Día.
El Paisita Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen en el resultado oficial. Las opciones disponibles son:
Esta variedad de modalidades permite que cada jugador elija la alternativa que mejor se ajuste a su presupuesto y a sus expectativas de premio.
Para reclamar un premio del Paisita Día, el ganador debe presentar la siguiente documentación básica:
De acuerdo con el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), se exigen requisitos adicionales:
Gracias a su trayectoria, horarios definidos y múltiples modalidades de juego, el Paisita Día se mantiene como una de las principales opciones para quienes consultan los resultados del chance en Antioquia y en toda Colombia.