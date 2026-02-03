En vivo
Caribe  / Fuertes lluvias tumban más de 20 árboles en Barranquilla: una joven resultó herida

Fuertes lluvias tumban más de 20 árboles en Barranquilla: una joven resultó herida

A esto, se suman afectaciones en playas por mar de leva y deslizamientos de tierra en el Atlántico.

