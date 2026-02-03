Fuertes lluvias tumban más de 20 árboles en Barranquilla: una joven resultó herida

Las lluvias continúan causando estragos en la región Caribe, incluida Barranquilla, donde la mañana de este martes una joven resultó herida por la caída de un frondoso árbol en la calle 84 con carrera 51, pleno norte de la ciudad, donde la víctima se movilizaba en su motocicleta, cuando fue impactada por una de las ramas.

La joven, producto del impacto, quedó tendida y visiblemente adolorida bajo las ramas del árbol hasta que vecinos del sector la auxiliaron y la trasladaron a un centro médico cercano, donde se recupera de los golpes.

El teniente Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, indicó que la principal afectación que ha dejado el paso del frente frío por la ciudad es la caída de decenas de árboles, como consecuencia de los intensos vientos.

"Como tal, tenemos alrededor de 20 a 23 árboles caídos en diferentes zonas de la ciudad, pero también tenemos un equipo trabajando día y noche estabilizando, limpiando y desocupando las vías para la libre circulación", informó.



Las autoridades recomiendan a la comunidad evitar resguardarse bajo los árboles en estos días, dado el peligro que esto podría representar para la vida.

Mar de leva en Puerto Colombia

En Puerto Colombia el mar de leva continúa agravando las afectaciones en casetas y restaurantes a la orilla de las playas del Country y Sabanilla, donde un equipo de Defensa Civil está evaluando daños para determinar el censo en las próximas horas.

Publicidad

Por lo pronto se ha podido observar que ni los muros de contención han dado abasto ante la intensa marea que ha desatado olas mayores a los 4 metros de altura. En una de las zonas contiguas al muelle de Puerto Colombia ya no queda playa y en algunos sectores no hay cómo bañarse cuando rehabiliten nuevamente el acceso de bañistas.

Sin duda, los más perjudicados son los comerciantes que han perdido sus kioscos y casetas, pues solo se salvan los negocios ubicados en las partes más altas de la playa, como lo cuenta Omar Restrepo, uno de los caseteros.

"Ya desapareció esa parte de la playa del lado izquierdo del muelle, la ola pega en los barrancos y ya no hay casetas ahí de esos lados. Hay una muralla de piedra que se la está llevando el mar, unos muros de contención para aguantar el barranco, pero ya el fuerte oleaje lo ha golpeado demasiado y lo está tumbando todito", contó.

Publicidad

En Puerto Colombia la alerta también se extiende hasta Vistamar, donde las autoridades están revisando qué obras de protección se pueden realizar cuanto antes en una ladera, pues un depósito de aguas negras está a punto de ser alcanzado por el oleaje.

Deslizamiento de tierras en cementerio

Defensa civil, Ponalsar, Bomberos y organismos de gestión del riesgo han atendido emergencias múltiples en el Atlántico, entre las que se destaca un deslizamiento de tierras en el cementerio municipal de Tubará, donde cada vez son más las bóvedas afectadas, indicó el mayor Néstor Armando Rodríguez, director de la Defensa Civil del Atlántico.

"Tenemos un estimado de 10 a 15 bóvedas, según me informaron el día lunes, pero estamos esperando la evaluación de daños y necesidades. También dos casas que se vieron afectadas en este sector, pero ya esto fue atendido por el alcalde del municipio", dijo.

En el Colegio Francisco de Paula Santander, en Galapa, las brisas y la lluvia constante provocó la caída de un muro perimetral que, aunque no dejó heridos, obligó a suspender las clases por este martes y miércoles.

Los consejos municipales de Gestión del Riesgo siguen activos, pese a que se espera una disminución de las lluvias en las próximas horas. Además, las autoridades están haciendo perifoneos en las calles para alertar a la gente y están capacitando a voluntarios y líderes para que sean la primera respuesta ante las afectaciones en sus casas y en sus comunidades.