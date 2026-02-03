Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 3 de febrero de 2026

El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una tradición arraigada entre los apostadores. Su mecánica sencilla, sumada a la variedad de opciones de apuesta, lo convierten en una alternativa atractiva para quienes participan a diario en este tipo de sorteos.



Número ganador de Chontico Día hoy, martes 3 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 3 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 3 febrero 2026 5892 - 6 Chontico Día 2 febrero 2026 5204 - 2 Chontico Día 1 febrero 2026 9666 - 5 Chontico Día 30 enero 2026 0740 - 5 Chontico Día 29 enero 2026 8861 - 7 Chontico Día 27 enero 2026 8016 - 0 Chontico Día 26 enero 2026 2549 - 8 Chontico Día 25 enero 2026 7739 - 7 Chontico Día 24 enero 2026 8916 - 0

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece varias modalidades de juego que se ajustan a diferentes gustos y niveles de riesgo, permitiendo a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se aciertan las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: se aciertan las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se acierta únicamente la última cifra.

Gracias a esta diversidad de modalidades, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes que buscan distintas posibilidades de acierto.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

El valor de las apuestas es accesible y flexible. Los jugadores pueden participar con montos que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que convierte al Chontico Día en una opción económica y al alcance de todo tipo de público.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:

Premios menores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, expedida dentro de los últimos 30 días.

De esta manera, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente, en uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos del país.

