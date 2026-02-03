Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 3 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una tradición arraigada entre los apostadores. Su mecánica sencilla, sumada a la variedad de opciones de apuesta, lo convierten en una alternativa atractiva para quienes participan a diario en este tipo de sorteos.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 3 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece varias modalidades de juego que se ajustan a diferentes gustos y niveles de riesgo, permitiendo a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia:
Gracias a esta diversidad de modalidades, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes que buscan distintas posibilidades de acierto.
El valor de las apuestas es accesible y flexible. Los jugadores pueden participar con montos que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que convierte al Chontico Día en una opción económica y al alcance de todo tipo de público.
Para reclamar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
De esta manera, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente, en uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos del país.