Explotó carrobomba en una vía del norte del Cauca

Explotó un carrobomba en una vía del norte del Cauca este martes 3 de febrero. El vehículo era una volqueta que estaba cargada con explosivos y había sido abandonada en la vía Villa Rica- Caloto.

Además, se conoció que la explosión se produjo muy cerca de una base militar.

Por otro lado, minutos antes de la detonación se conoció que, en zona urbana de Cali, fue frustrado otro ataque terrorista.

Finalmente, hasta este medio día las autoridades no reportaron personas heridas.



En desarrollo.

