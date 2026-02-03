VIDEO: así fue la llegada de Petro a la Casa Blanca para su reunión con Donald Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó en la mañana de este martes 3 de febrero a la Casa Blanca, en Washington, para sostener una reunión oficial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que representa el primer encuentro personal entre ambos mandatarios.

La llegada del jefe de Estado colombiano se produjo a las 10:57 de la mañana, luego de haber salido minutos antes desde la embajada de Colombia en la capital estadounidense. El encuentro estaba previsto dentro de la agenda oficial de Petro en Estados Unidos y se da en un contexto marcado por tensiones previas en la relación bilateral.

Atentos: Llegó a @WhiteHouse el presidente @petrogustavo para asistir a su reunión con el presidente de Estados Unidos @realDonaldTrump pic.twitter.com/ytjap46zQW — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 3, 2026

De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno, el mandatario colombiano llega a esta reunión con la expectativa de abrir una nueva etapa en el diálogo con Washington.

Con este encuentro "el mensaje es claro: ganan las naciones y perderán los criminales", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que ha acudido varias veces a Washington en los últimos meses.

Durante su visita, Petro ingresó a Estados Unidos con una visa temporal y tiene previsto aprovechar su estadía para desarrollar una agenda paralela. Además de la reunión en la Casa Blanca, ofrecerá una rueda de prensa, sostendrá encuentros con congresistas estadounidenses, asistirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) y dictará una conferencia en la Universidad de Georgetown.

Hay que recordar que meses atrás, Trump había acasado a Petro de ser un "líder del narcotráfico" y le advirtió que tenía que "cuidar su trasero" si no quería que Colombia corriera la misma suerte que Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro. El derrocamiento del líder venezolano supuso el momento más delicado de esa relación. Pero fue también el aliciente para que ambos hablaran, según coinciden fuentes diplomáticas en Washington.