En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tasa de seguridad ha recaudado más de $100.000 millones en Antioquia: entregarán más motos a Policía

Tasa de seguridad ha recaudado más de $100.000 millones en Antioquia: entregarán más motos a Policía

Según dijo la Gobernación de Antioquia en un debate de control político, con estos recursos se han comprado motos, camionetas, morrales o hamacas. Darán 103 motocicletas para la Policía Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad