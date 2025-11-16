Durante un debate de control político de la oposición en la Asamblea Departamental se conoció que la tasa de seguridad ha recaudado 103.000 millones de pesos hasta el 10 de noviembre de 2025. Según el informe de las autoridades, a la fecha se han entregado, por ejemplo, 49 camionetas o 24 motocicletas.

La Gobernación de Antioquia informó que ya se han comprometido cerca de 500.000 millones de pesos que llegaron por medio de un acuerdo para fortalecer la seguridad en el departamento, incluso, con la habilitación de una línea de emergencia que funciona 24/7 y que se suma a las 800 cámaras de privados que son usadas en el Nodo Departamental de Seguridad.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, confirmó que en los próximos días llegarán 103 motocicletas que se les entregarán a la Policía Nacional con el propósito de fortalecer la respuesta motorizada en diferentes zonas del departamento.

Tasa de seguridad ha recaudado más de $100.000 millones en Antioquia: entregarán más motos a Policía Foto: Gobernación de Antioquia

"Estamos próximos a hacer entrega de un gran número de motocicletas a la policía y al ejército, de entregarles cascos blindados, drones, antidrones, chalecos antibalas, que, sin lugar a duda, van a fortalecer las capacidades", aseguró.



Por su parte, la Gobernación de Antioquia confirmó que próximamente comenzarán los mejoramientos de 25 estaciones de Policía que han sido priorizadas en ocho zonas. Además, se harán los estudios, diseños y la posterior construcción de la guardia Batallón Energético y Vial del Ejército Nacional en el municipio de San Carlos.

Finalmente, mencionaron que avanza la contratación de proyectos de conectividad para la seguridad con fibra óptica en seis subregiones, así como la implementación de una solución tecnológica para realizar el monitoreo y análisis de reconocimiento facial en el departamento.