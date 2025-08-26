Tasa de seguridad es por falta de recursos: respuesta de Gobernador de Antioquia a MinDefensa

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a defender la tasa de seguridad departamental, con la que ha recaudado más de 42.000 millones, y lanzó críticas al Gobierno nacional por los recursos para la Fuerza Pública, lo que impacta en este territorio.

“En Antioquia lo hacemos con todo el cariño y devoción, y por eso apoyamos con recursos propios de los antioqueños a los soldados y policías. Desde lo más básico, hasta embarcarnos en la tasa de seguridad. La verdad pelea sola, ministro”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario aseguró que desde marzo su administración ha atendido peticiones directas de Ejército y Policía que suman 2.382 millones de pesos, entre ellas la compra de un contenedor para la subestación de Murindó, víveres y raciones de campaña, así como apoyos logísticos en transporte, gasolina, hospedajes y tecnología.

Este mensaje se dio en respuesta a lo que dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una entrevista de Noticias Caracol, cuando de entrada halagó a Rendón y su polémico tributo, pero remató diciendo que es falso que no haya recursos para la Fuerza Pública por parte del Gobierno nacional.

"Yo aquí también debo reconocer y agradecer a la Gobernación de Antioquia que estableció una sobretasa para fortalecer de parte de ellos las capacidades... ¿Pero dicen que esa sobretasa, es porque no reciben plata del gobierno nacional? No, es es totalmente equivocado, es falso, eso es falso", insistió el ministro.

Entrega de morrales a soldados en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

El gobernador también defendió la tasa de seguridad, con la que ya se han invertido 10.900 millones de pesos en 49 camionetas y 500 morrales de campaña, y anunció nuevas entregas de cascos, chalecos, motocicletas, drones, botes y radios.

Gobernación de Antioquia

A ello se suma la inversión de 10.300 millones de pesos en la mejora de 25 estaciones de Policía y la construcción de la guardia principal del batallón en San Carlos, indicó el mandatario.

“Otros gobernadores nos han buscado para ver cómo funciona la tasa, porque también tienen el mismo problema en sus departamentos”, señaló, insistiendo en que la medida responde al abandono del Gobierno nacional frente a la Fuerza Pública en Antioquia.