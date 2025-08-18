Gobernación de Antioquía recaudó más de $ 42.000millones con tasa de seguridad

A pesar de críticas e incluso recursos legales que buscan tumbar su cobro, en Antioquía avanza el recaudo de recursos por la tasa de seguridad que está finalizando su primer ciclo de facturación en el departamento.

Según la administración departamental, durante esta etapa se logró el recaudo de 42.300 millones de pesos a pesar de los contratiempos surgidos por información equivocada reportada por parte de las empresas comercializadoras de energía, el servicio público base para el cálculo del tributo a estratos 4, 5 y 6.

Solo 11 de 30 empresas reportaron información y una de ellas con 95 mil nombres de suscriptores errados, así como 8 mil direcciones no identificables lo que también dificulta la llegada de facturas físicas. Al respecto la directora de Fiscalización y Control de la Secretaría de Hacienda, María Alejandra Escobar, también sobre el nuevo ciclo de facturación que iniciará este 20 de agosto.

"Estas se deben a unos errores presentados en los nombres del sujeto pasivo o contribuyentes que reportó una de las comercializadoras. Ya tenemos aproximadamente 580.000 facturas que empezarán a ser distribuidas en el departamento a partir del 20 de agosto, con una fecha límite de pago del 17 de septiembre", indicó Escobar.

Se espera que durante el nuevo período se facturen más de 104.000 millones de pesos a unos 580.000 contribuyentes para seguir gestionando recursos y capacidad para la fuerza pública en el departamento.

Tras la entrega de 49 vehículos para la Policía y el Ejército que fortalecerán los escuadrones de seguridad en las diferentes subregiones, la Gobernación anunció la entrega este martes 19 de agosto de 500 morrales de campaña, hamacas, toldillos, botas, cascos y chalecos blindados.