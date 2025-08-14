Gobernación de Antioquia entregará 500 morrales al Ejército con recaudo de tasa de seguridad

La Gobernación de Antioquia anunció que en los próximos días entregará 500 morrales de campaña, comprados con el recaudo de la tasa de seguridad, a las tropas de la Séptima División del Ejército. Recientemente, se habían puesto a disposición de las autoridades cerca de 50 camionetas.

El recaudo de la tasa de seguridad por parte de la Gobernación de Antioquia sigue proporcionando los recursos necesarios para la Fuerza Pública tengan, entre otros, nuevas camionetas y próximamente 500 morrales de campaña. Así lo anunció la administración departamental, quien aseguró que el equipamiento será entregado a las tropas de la Séptima División del Ejército.

Hay que recordar que será la segunda entrega masiva de artículos adquiridos con la tasa de seguridad, luego de que hace un par de días fueran puestos a disposición de la Policía y el Ejército, 49 camionetas que serán utilizadas para fortalecer los escuadrones que vigilan el departamento.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, mencionó que la entrega será para aquellos uniformados que conforman los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura.

"De un moral de campaña a cada uno de los soldados integrantes de esta brigada, los cuales han sido adquiridos con los recursos que usted, como ciudadano, está pagando", expresó el secretario.

Hay que mencionar que durante el primer ciclo de pagos se logró el recaudo de 42.300 millones de pesos, según la Gobernación de Antioquia, y que se espera que durante el 2025 en diferentes entregas se haga una inversión superior a los 70.000 millones de pesos.

Se espera que en los próximos días, y a la par que aumento el pago de la tasa de seguridad en la región, se haga la entrega de otros elementos a la Fuerza Pública en Antioquia como, por ejemplo, hamacas, botas, cascos blindados y chalecos antibalas.