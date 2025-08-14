Abatieron a 3 miembros del Clan del Golfo en Andes, Antioquia: uno de ellos es alias 'Cedral'

En operativo conjunto de Policía y la Fiscalía fue abatido alias ‘Cedral’, cabecillas del Clan del Golfo que delinquía en el Suroeste antioqueño. Durante la acción también fueron abatidos dos hombres de su confianza: alias ‘Pipe’, jefe de sicarios y alias ‘Peruano’.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en las últimas horas que fue abatido Yeison David Posso Higuita, alias 'Cedral', cabecilla del Clan del Golfo que delinquía en esa subregión del departamento.

Esto en medio de un operativo adelantado por el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía, en el que también fueron abatidos dos hombres de su confianza: alias 'Pipe', quien es señalado como jefe de sicarios, y alias 'Peruano', miembro activo del grupo.

Alias 'Cedral', según información de la Policía Antioquia, era uno de los más buscados por la violencia el Suroeste del departamento, pertenecía a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle y desde hace dos años se anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Se le señala como responsable de atentados contra la Fuerza Pública, extorsión, desplazamientos forzados y minería ilegal, además de asesinatos de líderes sociales y personas reincorporadas de las Farc en esa zona de Antioquia. También se le atribuyen los homicidios de los líderes Julio César Tapias Carvajal y Ludís Ester García Jaramillo, ocurridos en el municipio de Ituango en 2023.

Para el mandatario departamental se trata de un “golpe contundente a la criminalidad”. “¡Era un terror! Además, instrumentalizaba menores para cometer delitos. Respirarles en la nuca, con contundencia y sin tregua”, agregó Rendón.