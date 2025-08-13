Maíz, agua y globos: varios municipios tendrán fiestas durante este festivo en Antioquia

Antioquia se prepara para vivir un puente festivo lleno de música, tradición y turismo con diversas fiestas en por lo menos 4 municipios: Sonsón, San Carlos, La Pintada y Jericó. Estas localidades ofrecerán, hasta el próximo 18 de agosto, una variada agenda de actividades culturales y artísticas propios y turistas.



Invitados a las fiestas del maíz en Sonsón

En Sonsón, las Fiestas del Maíz se celebrarán del jueves 14 al lunes 18 de agosto con desfiles, feria agroambiental y concursos de fachadas. Entre los artistas invitados estarán Luis Alberto Posada, Ricarena, Pipe Bueno, Miguel Bueno, la típica R.A.7, La Línea, Natalia París y Trebolclán.

“Todos están invitados para que pasen por Sonsón, disfruten de nuestra gastronomía y parrandeen bien bueno”, afirmó el alcalde Juan Diego Zuluaga. El evento es considerado uno de los más tradicionales del oriente antioqueño y busca resaltar la cultura local.



Fiestas del Agua en San Carlos, Antioquia

Fiestas del Agua en San Carlos, Antioquia. Foto: Alcaldía de San Carlos.

También en el Oriente, pero en San Carlos, las Fiestas del Agua se extenderán igualmente hasta el 18 de agosto, con conciertos de Herbarga, Johnny Rivera, Arelys Henao, El Andariego y más artistas. La programación también incluye comparsas, festivales de danza, chirimía y desfiles de silliteros.

El alcalde Santiago Daza destacó que el municipio cuenta con más de 100 cascadas y es el que más murales tiene en Colombia: “Es una oportunidad para integrarnos en este paraíso del oriente de Antioquia”, aseguró el mandatario local.



Fiestas en agosto en el Suroeste de Antioquia

Por su parte, La Pintada será sede del primer Festival Internacional de Globos el 16 y 17 de agosto. Artesanos de Brasil y México presentarán figuras gigantes y espectáculos nocturnos con globos iluminados, además de una feria de emprendimiento.

Walter Castaño, organizador del evento, explicó que algunos globos han tardado hasta seis meses en ser elaborados. En este municipio, se espera la llegada de más de 20.000 visitantes, con ocupación hotelera casi total y un importante impacto económico para la región.

Jericó celebrará la versión número 47 del Festival de la Cometa, que este año lleva el sello “Jericó, 175 años: historia, cultura, magia y carnaval”. Desde el viernes 15 de agosto habrá cuatro días de fiesta con talleres de elaboración de cometas, artesanías, desfiles, concurso de sancochos y el festival de trova Guarniel de Oro.

Publicidad

Según Nelson Restrepo, secretario de Turismo de ese municipio, la programación incluirá 25 artistas en tarima, entre ellos Yo Me Llamo Rafael, Auténtico Jericuano, El Tropicombo, Los Milagrosos y Hebert Vargas. Como invitado especial, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto llevará su color y tradición patrimonial a las calles jericuanas.

“Queremos destacar la cultura, la historia y el valor de la vida en medio del vuelo libre de las cometas artesanales”, dijo Restrepo. El evento contará con delegaciones de Caramanta, Tarso, Salgar y Támesis, y cerrará el lunes con presentaciones de Son Bolero, Los de Yolombó, Son del Son y Carol Herrera.

Con estas celebraciones, el segundo festivo de agosto se convierte en una invitación para recorrer Antioquia, disfrutar de su cultura y apoyar el turismo local. Música, color y tradición se unen en cuatro destinos que prometen grandes experiencias.