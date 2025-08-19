Gobernación de Antioquia entregó 500 morrales de campaña a soldados con tasa de seguridad

Con un acto llevado a cabo en las instalaciones de la Cuarta Brigada del Ejército en el occidente de Medellín, la Gobernación de Antioquia continuó con la entrega de elementos para reforzar las capacidades operativas de la fuerza pública en el departamento.

A pocos días de la entrega de 49 camionetas al Ejército y la Policía, el turno fue para soldados de tropas adscritas a la Séptima división quienes recibieron a partir de recursos recaudados por la tasa de seguridad 500 morrales de campaña para sus operaciones.

El mayor general Fabio Leonardo Caro, comandante de la Séptima División, destacó la importancia de estos elementos que buscan mejorar las capacidades para hacer frente a grupos criminales en las diferentes regiones en las que operan.

"Se constituye en tal vez su más fiel y caluroso acompañante en el ejercicio diario de sus funciones, y hacen parte de distintas entregas programadas para el segundo semestre de este año", sostuvo Caro.

Entrega de morrales a soldados en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, resaltó que las entregas de diferentes elementos continuarán durante el segundo semestre del año a partir del tributo de seguridad que ha logrado el recaudo de más de 42.000 millones de pesos.

"Hoy vemos reflejada en esta entrega el compromiso de los antioqueños por fortalecer la seguridad y el bienestar. Estos 500 equipos y ya los 25 vehículos que recibimos van a fortalecer las capacidades tácticas y operacionales del Ejército aquí en la jurisdicción de la séptima división", dijo el mandatario.

Publicidad

A partir del 20 de agosto inicia el segundo ciclo de facturación de la tasa de seguridad que espera recaudar más de 104 mil millones de pesos basados en el consumo de energía de usuarios residenciales y comerciales de los estratos 4, 5 y 6 en todo el departamento.