Antioquia  / Fue capturado en el aeropuerto José María Córdova en Rionegro un hombre buscado por Interpol

Fue capturado en el aeropuerto José María Córdova en Rionegro un hombre buscado por Interpol

Según las autoridades, la detención ocurrió durante procedimiento de controles rutinarios en las zonas externas del terminal aéreo.

