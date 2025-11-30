Fue capturado en el aeropuerto José María Córdova en Rionegro un hombre buscado por Interpol

En medio de esos procedimientos, los uniformados identificaron a un ciudadano oriundo de Cali. Al ingresar sus datos en el sistema institucional, apareció una Circular Azul de Interpol por el delito de extorsión, lo que activó de inmediato el protocolo para este tipo de casos.

El hombre fue trasladado a las instalaciones policiales dentro del aeropuerto, donde el Grupo Interpol Colombia confirmó la información.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de Policía Antioquia, señaló que al hombre ya se le formalizó la captura y fue puesto a disposición de la Fiscalía 268 DECOC, encargada de continuar el proceso judicial.

Aeropuerto de Rionegro. Foto: aeropuertorionegro.co Foto: aeropuertorionegro.co

"A verificar su identidad a través de la PDA arroja resultado positivo, antecedentes positivos por Interpol. Tiene una circular azul por el delito de extorsión. Aquí se refleja el seguimiento que se le hace a todas las personas de tránsito, tanto de manera internacional o nacional, que entran y salen del país", aseguró.



Las autoridades destacan que estos controles permiten ubicar a personas con requerimientos internacionales que intentan movilizarse por las terminales aéreas del país, fortaleciendo la seguridad en uno de los puntos de mayor flujo de viajeros en Antioquia, donde hay refuerzo de seguridad durante las festividades.