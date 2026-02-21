En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así quedó por dentro restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense tras incendio: impresionantes imagenes

Así quedó por dentro restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense tras incendio: impresionantes imagenes

Un incendio en el restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, en el Barrios Unidos de Bogotá, generó alarma por una densa nube de humo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad