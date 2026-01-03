Fotos: así quedó el complejo Militar Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela, tras bombardeos de EEUU

El complejo militar Fuerte Tiuna, considerado el principal bastión estratégico de las Fuerzas Armadas de Venezuela, quedó con severos daños tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos durante la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este sábado, 3 de enero.

Luego de varias horas de esta operación militar, la plataforma Vantortech divulgó las primeras imágenes satelitales que muestran afectaciones en varias zonas de la instalación, ubicada al suroccidente de Caracas y que también es sede del Ministerio de Defensa.

El Fuerte Tiuna fue uno de los epicentros de la denominada Operación Resolución Absoluta, el despliegue militar con el que Washington logró la detención del mandatario venezolano y de su esposa. Según se detalló, en la ofensiva participaron cerca de 150 aeronaves, entre cazas F-22, F-35 y F-18, además de bombardeos con aviones B-2 y el uso de drones no tripulados, lo que evidenció la magnitud del ataque.



Fotos: daños de bombardeos de EEUU

Las imágenes satelitales permiten observar que parte del complejo sí fue alcanzado por los misiles, confirmando que la ofensiva impactó directamente una de las zonas más sensibles del aparato militar venezolano. Fuerte Tiuna no solo alberga comandos estratégicos, sino que también concentra buena parte de la logística y planificación de defensa del régimen chavista, por lo que su afectación representa un golpe simbólico y operativo de alto calibre.

Destruyeron almacenes del complejo Militar Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela, tras bombardeos de EEUU Fotos: @vantortech

En paralelo, se conoció que decenas de residentes del complejo —donde también existen edificios de vivienda para personal militar y sus familias— evacuaron sus hogares durante la madrugada del sábado. Tras una serie de explosiones que sacudieron Caracas, muchos habitantes descendieron apresuradamente por las escaleras para intentar salir del lugar, algunos a pie y otros en vehículos, ante el temor de nuevas detonaciones.



Antes y despues el complejo Militar Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela, tras bombardeos de EEUU Fotos: @vantortech

Uno de los estallidos más fuertes se registró en una montaña cercana al complejo, lo que provocó además un corte del servicio eléctrico en sectores aledaños. Testigos relataron el constante sobrevuelo de aeronaves mientras se desarrollaba la operación, generando pánico entre quienes se encontraban dentro y alrededor de Fuerte Tiuna en ese momento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la ofensiva dejó “impotente” la capacidad militar del régimen venezolano.

🇺🇸🇻🇪 Results of US Air Force strikes on the location of the "Ayala" mechanized battalion of the Venezuelan Armed Forces in Fort Tiuna



