TSJ ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta de Venezuela tras captura de Maduro

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que la ausencia de Nicolás Maduro configura una falta temporal del Presidente de la República, al considerar que existe una “imposibilidad material y forzosa” para el ejercicio de sus funciones, tras la captura de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos este 3 de enero de 2026.

En su pronunciamiento, el alto tribunal señaló que esta situación excepcional obliga a adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad administrativa del Estado, sin que ello implique, por ahora, una calificación definitiva sobre si la falta presidencial es temporal o absoluta .

En consecuencia, el TSJ ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma de manera inmediata y en condición de presidenta encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de jefe de Estado, con el objetivo de "preservar el orden constitucional y la defensa integral de la Nación".

La decisión también dispone la notificación inmediata al Consejo de Defensa de la Nación, al Alto Mando Militar y a la Asamblea Nacional, mientras se mantiene vigente esta medida cautelar adoptada por la Sala Constitucional .



El fallo descarta por ahora la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes.