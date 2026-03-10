Astro Luna, resultado del último sorteo hoy martes 10 de marzo de 2026

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su dinámica particular, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo diferencia de otros sorteos de chance y mantiene la expectativa de miles de jugadores que cada noche revisan el resultado oficial para saber si su jugada fue la ganadora.



Resultado oficial Super Astro Luna – 10 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el 10 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue el siguiente:

Detalles del resultado



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son los que deben utilizarse para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es sencillo. Para realizar una apuesta, el jugador debe seleccionar dos elementos principales:



Un número de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999.

Un signo del zodiaco entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El premio mayor se obtiene cuando el número elegido coincide exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo. Dependiendo de la modalidad seleccionada, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para obtener el pago máximo.

Este formato convierte al Super Astro en una opción distinta dentro del portafolio de juegos de suerte y azar disponibles en Colombia.

Modalidad “Todos los Signos”

El Super Astro Luna también cuenta con una alternativa conocida como “Todos los Signos”, que permite jugar un mismo número acompañado de los doce signos del zodiaco.



Para utilizar esta opción, el jugador debe solicitarla al momento de realizar la apuesta. De esta manera, el número seleccionado queda asociado a todos los signos, aumentando las posibilidades de coincidencia con el resultado del sorteo.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que permite probar diferentes combinaciones dentro de un mismo comprobante.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días de la semana, aunque el horario puede variar según el día:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados para que los jugadores puedan verificar sus apuestas.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El Super Astro Luna permite realizar apuestas con distintos valores, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores.

Los montos establecidos son:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Cada jugador puede definir cuánto desea apostar según su presupuesto o la estrategia que prefiera al elegir sus números y signos.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para apostar en línea normalmente se deben seguir estos pasos:



Registrarse en un operador autorizado. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante los métodos de pago disponibles. Elegir el número y el signo zodiacal. Confirmar la jugada.

Utilizar operadores oficiales garantiza que las apuestas se realicen dentro del marco legal y ofrece respaldo en caso de obtener un premio.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Los ganadores del Super Astro Luna deben presentar algunos documentos para reclamar su premio.

Requisitos básicos



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original y fotocopia

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto en UVT:



Menor a 48 UVT : solo se requieren los documentos básicos.

: solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT. Igual o superior a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida máximo 30 días antes del reclamo.

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son algunos de los resultados recientes del Super Astro Luna:



9 de marzo de 2026: 3612 - Escorpión.

3612 - Escorpión. 8 de marzo de 2026: 8072 - Tauro.

8072 - Tauro. 7 de marzo de 2026: 5656 – Tauro

5656 – Tauro 6 de marzo de 2026: 3535 – Géminis

Consultar regularmente los resultados oficiales permite a los jugadores verificar sus tiquetes y mantenerse al tanto de uno de los sorteos de chance más populares del país.