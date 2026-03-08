Chance Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy domingo 8 de marzo de 2026

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su formato particular, que mezcla un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo distingue de otros sorteos de chance y mantiene la atención de miles de jugadores que cada noche revisan el resultado oficial.



Resultado oficial Super Astro Luna – 8 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el 8 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo. Para realizar una apuesta, el jugador debe escoger dos elementos principales:



Un número de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999.

Un signo del zodiaco entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El premio mayor se obtiene cuando el número elegido coincide exactamente en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo. Dependiendo de la modalidad seleccionada, también será necesario acertar el signo zodiacal para alcanzar el pago máximo.

Este formato convierte al juego en una opción diferente dentro del portafolio de juegos de suerte y azar disponibles en el país.



Opción “Todos los Signos”

El Super Astro Luna también ofrece una modalidad conocida como “Todos los Signos”, que permite apostar un mismo número acompañado de los doce signos del zodiaco.

Para utilizar esta opción, el jugador debe solicitarla en el momento de realizar la apuesta. De esta forma, el número elegido queda asociado a todos los signos, lo que incrementa las posibilidades de coincidencia con el resultado.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que brinda la posibilidad de probar diferentes combinaciones dentro de un mismo comprobante.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo del Super Astro Luna se lleva a cabo todos los días de la semana, aunque el horario puede variar dependiendo del día.



Los horarios oficiales son los siguientes:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados, donde los jugadores pueden verificar si su número y signo fueron los ganadores.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El Super Astro Luna permite realizar apuestas con diferentes montos, lo que facilita la participación de una amplia variedad de jugadores.

Los valores establecidos para participar en este juego son:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Cada participante puede definir cuánto desea apostar según su presupuesto o la estrategia que prefiera utilizar al elegir sus números y signos.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para realizar una apuesta en línea generalmente se deben seguir estos pasos:



Registrarse en un operador autorizado. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo utilizando los métodos de pago disponibles. Seleccionar el número y el signo zodiacal. Confirmar la jugada.

Utilizar operadores oficiales garantiza que las apuestas se realicen dentro del marco legal y ofrece respaldo a los jugadores en caso de obtener un premio.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Las personas que resulten ganadoras en el Super Astro Luna deben presentar algunos documentos para poder reclamar su premio.

Los requisitos básicos incluyen:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original y fotocopia

Dependiendo del monto obtenido, pueden solicitarse requisitos adicionales según el valor expresado en UVT:



Menor a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Igual o superior a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son algunos resultados recientes del Super Astro Luna:

