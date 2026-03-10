Lotería de la Cruz Roja, resultado del último sorteo hoy martes 10 de marzo de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 10 de marzo de 2026 su sorteo número 3144, un evento que nuevamente concentró la atención de miles de jugadores en todo el país.

En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, acompañado por una amplia estructura de premios secos y aproximaciones, lo que incrementó las posibilidades de ganar para quienes participaron en este tradicional sorteo.



Premio mayor – Sorteo del 10 de marzo de 2026

El premio mayor de $10.000 millones fue para el número: . Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 10 de marzo de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, los ganadores tienen un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio, presentando siempre el billete original.



Premios secos – Lotería de la Cruz Roja, sorteo 3145

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples premios secos distribuidos en distintas categorías.

La recomendación para los jugadores es comparar cuidadosamente el número y la serie del billete con los resultados oficiales, publicados por la entidad, para confirmar cualquier posible premio.



¿Cuándo juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.



Los resultados oficiales también pueden consultarse mediante:



El sitio web oficial de la lotería

Sus redes sociales verificadas

La línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100

Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja

Para cobrar cualquier premio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Presentar la cédula de ciudadanía en caso de premio mayor o premios secos.

Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en:

Avenida Carrera 68 No. 68 B-31

El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

Descuentos de ley aplicados al premio mayor

En caso de resultar ganador del premio mayor de $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos establecidos por la ley:



17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones

$1.190 millones 20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN

Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.



Recomendación final para los jugadores

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en los canales oficiales, revisar cuidadosamente número y serie del billete y respetar el plazo legal para reclamar los premios.

Consultar fuentes oficiales y realizar el trámite dentro del tiempo establecido es fundamental para garantizar el pago oportuno de cualquier premio obtenido.