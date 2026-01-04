“Estamos a cargo de Venezuela”: Trump sobre cooperación con Delcy Rodríguez tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar de gran escala ejecutada en Venezuela, horas después de que se registraran explosiones y el sobrevuelo de aviones de combate sobre Caracas.

En declaraciones que dio el mandatario este domingo 4 de diciembre de 2025, aseguró que su gobierno asumió el control de la situación en el país sudamericano y afirmó que sectores del actual poder venezolano estarían colaborando con Washington.

“Estamos a cargo de Venezuela”, declaró Trump, al tiempo que ratificó que “la vicepresidenta de Venezuela está cooperando con Estados Unidos” y que su administración está “tratando con la persona que acaba de juramentarse en el cargo”.

#URGENTE | Trump dice que EEUU está a cargo de Venezuela y asegura que Delcy Rodríguez “está cooperando”. pic.twitter.com/SBQBp4NDpX — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 5, 2026

Trump sostuvo que su prioridad es resolver la crisis venezolana antes de avanzar hacia cualquier proceso electoral y señaló que los comicios se realizarán “en el momento oportuno”.



“Buscamos solucionar el problema de Venezuela antes de cualquier elección”, afirmó, al asegurar que, hasta ahora, la situación en el país “ha estado muy bien”.

El presidente estadounidense agregó que su gobierno estaba preparado para una eventual “segunda ola”, aunque indicó que “no creemos que la vayamos a necesitar”, y reiteró que Estados Unidos gobernará Venezuela de manera transitoria mientras se estabiliza el escenario político e institucional.