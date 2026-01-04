Este es "el club de los 5 poderosos" de Venezuela detrás de Maduro: ¿qué pasará tras su captura?

La caída de Nicolás Maduro pone a prueba a las facciones del chavismo que gobiernan Venezuela desde hace 27 años. ¿Cómo queda el llamado "club de los cinco" con la captura de dos de sus más importantes miembros?

Maduro gobernó con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por fuerzas estadounidenses el sábado. Lideraba el club con la bendición de Hugo Chávez que lo ungió antes de morir en 2013. Le acompañaba en el ejercicio poder su esposa Cilia Flores, también detenida.

La hoy presidenta encargada Delcy Rodríguez junto a su hermano Jorge, que le sigue en la línea de sucesión, conforman otro importante polo de poder enfrentado con el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

"Es como un club de cinco", dice a la AFP una fuente diplomática en Caracas. "Ellos pueden hablar, tienen voz" en el gobierno, pero "Maduro era quien aseguraba el equilibrio. Ahora que se fue, quién sabe", añade.



Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores AFP

Maduro y "Cilita"

La imagen de Maduro esposado con los ojos cubiertos recorrió el mundo. Su arresto el 3 de enero coincide con el día en que el dictador Manuel Noriega se entregó a los estadounidenses tras la invasión de Panamá en 1989.

Maduro bailaba apenas hace días con Flores una versión electrónica de un discurso en el que pedía "no war, yes peace". "¡A mí no me para nadie!", dijo en un mitin en noviembre. Subestimado siempre desde todos los flancos, supo eliminar resistencias internas y mantener a raya a la oposición.

Y avanzó en la construcción de un culto a su persona, que por poco no desplazó la imagen de Chávez. Desde murales y canciones, hasta películas sobre su vida y el dibujo animado "Super bigote", en el que representa a un superhéroe parecido a Superman, que combate al "imperialismo" con "Súper Cilita". Hay juguetes de ambos.

La Fuerza Armada le juró "lealtad absoluta", de la mano del ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino.

Tras la caída de Maduro, el círculo del poder no ha mostrado hasta ahora grietas en público. "El plano mayor del gobierno tiene como absoluta prioridad la sobrevivencia", explicó a la AFP Antulio Rosales, politólogo y profesor de la Universidad de York, en Canadá.

Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro Foto: AFP

Los hermanos

Los hermanos Rodríguez estuvieron siempre en el círculo más cercano de Maduro. La ahora presidenta interina controla además la economía y la industria petrolera; su hermano es el jefe del Parlamento.

Son conocidos por su discurso incendiario, que mezcla a menudo beligerancia, ironía e insultos contra los "enemigos de la patria".

Pero entre bambalinas, son operadores políticos expertos. Jorge Rodríguez fue el jefe negociador en todos los procesos con la oposición y Estados Unidos, y su hermana representó a Maduro en diversos foros internacionales.

Expertos le atribuyen también purgas dentro del gobierno, como la que llevó a la cárcel a Tareck El Aissami, hasta 2023 poderoso ministro de Petróleo. Fue el puesto que poco después se adjudicó Delcy Rodríguez.

"Han estado en todas las movidas internas en donde Maduro ha sacado del juego a todos los factores de poder que le hacían sombra", dijo el analista Pedro Benítez.

Nicolás Maduro nombra vicepresidenta de Venezuela a Delcy Rodríguez Foto: AFP

El temido policía

Diosdado Cabello es un hombre temido en Venezuela. Ya era ministro del Interior cuando unas 2.400 personas fueron detenidas en medio de las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (izq.), saluda a su ministro del Interior, Diosdado Cabello, durante una manifestación para conmemorar el 33º aniversario del fallido golpe militar de 1992 del fallecido presidente Hugo Chávez contra el gobierno (1989-1993) de Carlos Andrés Pérez en Caracas el 4 de febrero de 2025. AFP

La oposición se desmovilizó en medio de un temor crónico. Expertos ubican a Cabello en el ala más radical del chavismo y algunos dibujan un enfrentamiento al pragmatismo de los Rodríguez, lo que ambos han negado.

Cabello ya fue presidente encargado por unas horas, cuando Chávez fue derrocado durante dos días en 2002. Un oficial retirado que ocupó altos cargos en la Fuerza Armada refirió a la AFP incluso de alguna maniobra para intentar arrebatarle el poder a la vicepresidenta.

Pero, cuestionó el politólogo Rosales, "¿se arriesgaría a ser extraditado a Estados Unidos?", que lo solicita en el mismo caso de Maduro. La justicia estadounidense ofrece 25 millones de dólares por su captura.

Cabello es militar y acompañó a Chávez en su fallido golpe de Estado en 1992. Hoy día es el número dos del Partido Socialista por detrás de Maduro.