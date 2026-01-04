En vivo
Este es "el club de los 5 poderosos" de Venezuela detrás de Maduro: ¿qué pasará tras su captura?

Este es "el club de los 5 poderosos" de Venezuela detrás de Maduro: ¿qué pasará tras su captura?

La Fuerza Armada le juró "lealtad absoluta" a Nicolás Maduro, de la mano del ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino.

Operación para capturar a Maduro dejó varios cubanos muertos, según The New York Times
Operación para capturar a Maduro dejó varios cubanos muertos, según The New York Times
Foto: redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

