En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Fuerza Armada de Venezuela respalda a Delcy Rodríguez como presidenta tras captura de Maduro

Fuerza Armada de Venezuela respalda a Delcy Rodríguez como presidenta tras captura de Maduro

La presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer en la noche del sábado un comunicado durante una transmisión obligatoria en radio y televisión, indicó que el TSJ tomó esta decisión tras el que consideró como " secuestro" de Maduro.

TSJ ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta de Venezuela tras captura de Maduro
TSJ ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta de Venezuela tras captura de Maduro
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad