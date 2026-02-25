Paseo en globo aerostático terminó en tragedia: hombre cayó al vacío y su familia murió

Los paseos en globo aerostático suelen describirse como una de las experiencias más emocionantes y románticas que se pueden vivir. Elevarse lentamente sobre paisajes abiertos, sentir el silencio interrumpido solo por el sonido del quemador y contemplar el horizonte desde las alturas es, para muchos, un sueño hecho realidad. Sin embargo, detrás de esa postal perfecta también existen riesgos. Cuando ocurre una falla en el aire, las consecuencias pueden ser devastadoras.

Eso fue lo que habría ocurrido con una familia que decidió hacer un paseo en globo y terminó protagonizando una tragedia, según publicaciones en redes sociales el hecho terminó muy mal.

Paseo en globo aerostático terminó en tragedia

De acuerdo con la información preliminar, la familia abordó el globo para disfrutar de un recorrido turístico por los cielos. Todo parecía transcurrir con normalidad tras el despegue, mientras el globo ascendía impulsado por el sistema de fuego que calienta el aire en su interior.

Sin embargo, pocos minutos después de elevarse, se presume que el mecanismo que alimenta la llama habría presentado un problema. En los videos difundidos se observa fuego en la parte inferior del globo, cerca de la canastilla, lo que sugiere que el sistema se habría incendiado en pleno vuelo.



Las imágenes muestran momentos de tensión mientras la aeronave pierde estabilidad. Según lo que se aprecia en el material, una personas cayó desde las alturas. La publicación que acompaña el video asegura que un hombre terminó cayendo al vacío y que el incidente cobró la vida de su familia.

Por ahora no se ha esclarecido qué fue exactamente lo que provocó el accidente que terminó con la vida de los ocupantes, quienes únicamente buscaban disfrutar de un paseo en globo. El video fue captado por personas que se encontraban muy cerca, pero, aún así, no pudieron hacer para auxiliarlos, ya que todo sucedió en el aire y en cuestión de segundos.

El hecho ha causado que muchos se cuestionen sobre los controles de seguridad y los protocolos de mantenimiento en este tipo de actividades turísticas de aventura, donde una falla mecánica puede transformar una experiencia inolvidable en una tragedia irreparable.

🇧🇷 | Un hombre cayó de un globo aerostático tras incendiarse en el aire, en un trágico incidente que cobró la vida de toda su familia. pic.twitter.com/DFCd5Eq8rd — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) February 25, 2026