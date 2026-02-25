En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Paseo en globo aerostático terminó en tragedia: hombre cayó al vacío y su familia murió

Paseo en globo aerostático terminó en tragedia: hombre cayó al vacío y su familia murió

Aunque la experiencia parecía ideal, una falla en el aire habría provocado una tragedia durante un paseo en globo familiar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad