Qué hacer en Tampa Bay, Florida, en 3 días: guía completa de planes para desconectarse

Tampa Bay se ha consolidado como uno de los destinos más versátiles del sur de Estados Unidos. En solo tres días es posible recorrer barrios históricos, probar una gastronomía diversa, disfrutar de espectáculos de primer nivel y vivir experiencias pensadas tanto para adultos como para familias. Su herencia latina, su ubicación frente al mar y la conectividad aérea directa desde Colombia convierten a esta ciudad de Florida en una opción atractiva para una escapada corta pero intensa.

A continuación, les dejamos un itinerario de tres jornadas que resume cómo aprovechar al máximo una estadía de 72 horas en esta ciudad del sureste estadounidense, cada vez más visitada por viajeros latinoamericanos. Será una escapada corta pero muy reconfortante, perfecta para desconectarse de manera rápida y cómoda.

Pero primero, ¿por qué es importante para los colombianos este destino?

Tampa Bay se ha consolidado como un destino estratégico para los viajeros colombianos gracias a una combinación poco común de conectividad, cultura y entretenimiento. El vuelo directo de Avianca entre Bogotá y Tampa reduce de manera significativa los tiempos de viaje y facilita que, en cuestión de horas, los turistas puedan pasar del aeropuerto al puerto para iniciar cruceros por el Caribe, uno de los grandes atractivos de la ciudad.



A esto se suma una identidad latina auténtica, visible especialmente en Ybor City, donde la herencia cubana, española e italiana crea un ambiente cercano y familiar para el visitante colombiano. Tampa ofrece además una agenda de deportes y espectáculos comparable con la de grandes capitales, una gastronomía diversa que va desde sabores tradicionales hasta restaurantes de alta cocina reconocidos por la Guía Michelin, y múltiples opciones para familias, compras y ocio en un solo destino. Esta versatilidad convierte a Tampa Bay no solo en una puerta de entrada ideal al Caribe, sino en una ciudad que merece ser explorada por varios días antes o después de zarpar.

Día 1: Ybor City, memoria histórica y herencia latina

Ybor City Streetcar

El primer día está marcado por un viaje al pasado. Ybor City, considerado el corazón histórico de Tampa, ofrece una inmersión directa en la identidad multicultural que dio forma a la ciudad. Fundado a finales del siglo XIX por inmigrantes cubanos, españoles e italianos, el barrio conserva antiguas fábricas de tabaco, edificios de ladrillo rojo y una vida urbana que gira en torno a su historia.

Caminar por la Séptima Avenida permite recorrer museos, plazas y comercios tradicionales, mientras que los gallos que deambulan libremente, símbolo local, recuerdan el arraigo cultural del distrito. El Ybor City Museum State Park aporta contexto histórico, y el tranvía TECO, que conecta el barrio con el centro, facilita los desplazamientos de forma gratuita y escénica.

La jornada culmina en la mesa. Restaurantes emblemáticos como Columbia, el más antiguo de Florida, conviven con propuestas más contemporáneas que reinterpretan la cocina latina. El sándwich cubano y las tapas siguen siendo protagonistas de una oferta gastronómica que refleja la diversidad cultural del lugar.



Día 2: Riverwalk, agua y vida urbana

Downtown Cityscape

El segundo día se centra en el frente fluvial y la vida al aire libre. El Tampa Riverwalk, un corredor urbano de más de cuatro kilómetros junto al río Hillsborough, conecta parques, museos y zonas gastronómicas. El recorrido suele iniciar en Armature Works, un antiguo edificio industrial reconvertido en mercado gastronómico, y continúa por Curtis Hixon Waterfront Park, sede habitual de eventos culturales y comunitarios.

La experiencia se completa en Sparkman Wharf, frente a la bahía, un punto clave para almorzar o disfrutar de una bebida con vista al agua. A lo largo del trayecto, los visitantes pueden alquilar bicicletas, kayaks o paddleboard, o bien optar por el Water Taxi como medio de transporte alternativo.

Para familias, The Florida Aquarium representa uno de los principales atractivos del día, con miles de especies marinas y programas educativos. Al caer la noche, Tampa muestra su faceta de gran ciudad: partidos de equipos profesionales, conciertos en la Amalie Arena y una creciente escena de bares y terrazas con música en vivo.



Día 3: adrenalina, compras y alta cocina

Busch Gardens Iron Gwazi

El cierre del viaje ofrece opciones para distintos perfiles. Busch Gardens Tampa Bay se posiciona como uno de los parques temáticos más destacados del estado, combinando montañas rusas de nivel internacional con un safari africano que alberga miles de animales.

Quienes prefieren las compras encuentran alternativas en International Plaza and Bay Street, con marcas internacionales y restaurantes, o en Hyde Park Village, un complejo al aire libre con boutiques y cafés. En paralelo, la ciudad consolida su reputación gastronómica: cervecerías artesanales, food halls y restaurantes reconocidos por la guía Michelin confirman a Tampa Bay como un destino culinario emergente.



¿Dónde hospedarte?

Aquí tres ubicaciones clave:

· Downtown/Riverwalk: ubicación estratégica, con vías para peatones y cercana a atracciones culturales.

· Ybor City: ideal para viajeros interesados en historia, cultura y vida nocturna.

· Zona aeropuerto/Westshore/Rocky Point: conveniente para estancias cortas, con vistas a la bahía o para los que quieren escaparse a las playas cercanas durante el día.

En tres días, Tampa Bay demuestra que puede ser historia, entretenimiento y sabor en un solo recorrido, consolidándose como una parada estratégica para escapadas cortas pero intensas. Definitivamente un destino capaz de concentrar múltiples experiencias en poco tiempo. En solo tres días, la ciudad ofrece un recorrido que va de la historia y la identidad latina a la naturaleza, el entretenimiento y una escena gastronómica en plena expansión. Su conectividad, diversidad de planes y equilibrio entre cultura y diversión la convierten en una opción ideal tanto para una escapada corta como para el inicio de un viaje más largo por Florida.

