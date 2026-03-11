Ataque con drones deja heridos en el Cauca:11 de marzo de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 11 de marzo de 2026:



En el norte del Cauca, integrantes de las disidencias atacaron con drones cargados con explosivos, dejando varias personas heridas y viviendas destruidas en la zona.

Delicada situación de orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde persisten los combates entre Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo.

Tras el ofrecimiento para integrar la fórmula vicepresidencial, la candidata Paloma Valencia sostendrá una reunión con Juan Daniel Oviedo para analizar su posible participación en la campaña presidencial.

La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió, por ahora, el traslado de afiliados entre EPS.